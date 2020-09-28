Devrim DEMİR

Corona virüsü (Covid-19) mücadelesinde görev yapan doktorlar YENİDÜZEN’e konuştu, daha fazla test, daha fazla personel, kurallara daha çok uyma mesajı verdi.

Temmuz açılımı sonrası, Ağustos ve Eylül ayı ortalarına kadar ciddi bir artış gösteren vaka sayılarında son günlerdeki düşüşü de değerlendiren hekimler, vaka sayısındaki en önemli düşüşü hava ve deniz limanlarının kısıtlanmasına bağlarken, otellerde pozitifleşen vakaların yerel olduğuna dikkati çekti.

Hekimler, halkın düşüş gösteren vaka sayısına bakarak rehavete kapılmaması gerektiğine değindi, Ekim ve Kasım aylarında ciddi bir tedbir gerektiğini söyledi.

Hekimler ne dedi?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ:

“Tedbiri elden bırakmamak gerek”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Yağmur Aldağ, artış gösteren vakalar için alınan önlemlerin etkili olduğunu söyledi. Aldağ, hava ve deniz ulaşımının kısıtlanması ile vaka sayısında düşüş olduğunu belirterek, “Limanlar açık olduğu sürece vaka sayıları sürekli aktifti. Kısıtlanan deniz ve hava yolu ulaşımı ile vaka sayılarında düşüş olduğu görülmekte. İç bulaşmada azalma var. Düşüş gösteren bu sayılarla tedbiri elden bırakmamak gerek. Halkımız iç bulaşın artması ile daha tedbirli davranıyor. Taburcu sayısında hızlı bir artış var. Pandemi Hastanesinde artık sona gelindi ve bu oldukça sevindirici” dedi.

Enfeksiyon Uzmanı Dr. Bayraktar:

“Otellerde pozitifleşenler yerel”

Enfeksiyon Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar, iç bulaşmada yerel sayının halen yerini koruduğunu, yapılan testlerin gelen yolculara yapıldığını anımsattı.

Şu an hava ve deniz yolu ile gelişlerde azalma olduğunu ifade eden Bayraktar, test sayılarında da düşüşe gidildiğini kaydetti.

Pandemi otellerinde pozitifleşen vakaların ‘yerel vaka’ olduğuna dikkati çeken Bayraktar, “Uçak ve deniz yolu ile gelişlerde azalma olduğu için vaka sayısındaki hız yavaşladı. Yerel bulaşmada azalma olduğu henüz söylenemez, otellerde pozitifleşen vakalar yerel vakalarımızdır. Diğer ülkeler gibi gevşeme, sıkılaşma yolunda ilerlerken, Ekim ve Kasım aylarında daha tedbirli davranmalıyız. Okulların açılımı ile ilgili hepimizin ön görüsü açılacak ama yeniden kapanacak. Dünyada en iyi eğitimi veren okullarda aynı süreçten geçmekte ve açılan okullar yeniden kapanmakta. Sağlık Bakanlığı, yerel bulaş ile ilgili bir veri açıklamalı bunu biz hekimlerde merak ediyoruz” şeklinde konuştu.

Göğüs hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu:

‘Yapılan test sayısı arttırılmalı’

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, temas takip ekibinin çok iyi çalıştığını söyledi. Kamiloğlu, yurt dışından gelişlerin azalmasının da vakaların düşüşünde etkili olduğunu ifade ederek, “Tarama testleri ciddi şekilde arttırılmalı. Karantinalı girişler devam ederse, salgının önüne geçileceği düşüncesindeyim. Pandemi Hastanesinin son aşamasına gelişi de oldukça sevindirici olmakla beraber halkımız tedbirli davranmaya devam etsin. Okullar konusunda bu süreçte çocukların daha fazla kapalı kalması görüşünde değilim ancak yeniden bir kapanma da olabilir” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem:

‘Karantinalı girişler devam etmeli’

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem, alınan bir takım önlemlerle vaka sayılarında gözle görülür bir azalma olduğunu söyledi.

Özcem, ülkeye karantinalı girişlerin bir süre daha devam etmesi gerektiğine değinerek, “Ülkeye girişler bir süre daha karantinalı devam etmeli. Hem vaka sayısı hem de iç bulaşma da kontrolü yakalayabiliriz. Okullar uzun bir süredir en önemli konulardan biri. Yeterli tedbirler alınarak, bir süre sonra açılmasını isteriz. Pandemi Hastanesi gelinen aşamada iyi bir noktada ancak kapalı bir kutu gibi. Ekip, sağlık çalışanı, personel bunlar henüz konuşulmadı ve ciddi sıkıntılar içermekte” dedi.