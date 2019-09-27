“Ekim ayında üçlü görüşme ihtimali görünüyor”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis New York’ta görüştü. Yerel (Kıbrıs) saati ile 15.00’te başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Fileleftheros’un New York çıkışlı haberine göre Anastasiadis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Genel Sekreter’e Kıbrıs Rum tarafının tezlerini ilettiğini belirtti. Anastasiadis Ekim ayı içerisinde New York’ta veya başka bir şehirde üçlü (Akıncı –Guterres-Anastasiadis) görüşme ihtimali göründüğüne işaret etti.

Genel Sekreter ile yaptığı görüşmeyi “çok yaratıcı” diye niteleyen Anastasiadis “Genel Sekreter’e Kıbrıs Rum tarafının 1) 2014 Ortak Açıklaması, 2) Crans Montana’yı mümkün kılan yakınlaşmalar ve 3) 30 Haziran’da sunulduğu şekliyle Guterres Çerçevesi eksenleri içerisinde diyaloğun yeniden başlamasına olanak tanıyacak Referans Şartları’nda bir anlaşmaya hazır olduğunu ilettim” dedi.

“Genel Sekreter’e anlaşma veya en azından 9 Ağustos’taki karar verilenlerin ve Sayın Lute’un (Ada’ya) geldiği ilk günlerde saptadığı Referans Şartları’nda mutabakatın yinelenmesi yolunun bulunması için bir üçlü görüşmeye her an hazır olduğumu ilettim” diyen Anastasiadis şunları ekledi:

“Genel Sekreter’in taraflarla işbirliğine hazır olmasından, üçlü görüşmenin de, (üçlü görüşmede) sonuca varılırsa Kıbrıs sorununun dış yönleriyle ilgili müdahil tarafların, Sayın Çavuşoğlu’nun dediği gibi, görüşmelerin konusu üzerinde anlaşmaları için gayrı resmi bir beşli görüşmenin de muhtemel görünmesinden duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim.”