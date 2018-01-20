Ekenma 10 ay hapis yatacak

Lefkoşa’da Ekim 2017 tarihinde düzenlenen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde ile tutuklanan sanık Derrick Nkemakolam Ekenma aleyhindeki karar dün açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı. Soytaç huzurda bulunan sanık Derrick Nkemakolam Ekenma’nın toplamda 18 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalandığını belirterek işlemiş olduğu suçun ciddi ve caydırıcı ceza ile cezalandırılması gerektiğini belirtti. Yargıç Murat Soytaç sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını, cezasını ülkesinden uzakta çekecek olmasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdikten sonra uyuşturucu madde tasarruf suçundan 10 ay hapis cezası ile cezalandırmasına karar verdiklerini açıkladı.