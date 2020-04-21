Ek tutukluluk aldı

Lefkoşa’da meydana gelen Cinsel Saldırı, Cinsel Tecavüze Teşebbüs ve Darp suçlarına methaldar olan zanlı E.U. ek tutuklama talebi ile yenden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet vere polis memuru Kamuran Kale olayla ilgili bulguları aktardı. Kale huzurda bulunan zanlı E.U.’nun 17 Nisan 2020 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen Cinsel Saldırı, Cinsel Tecavüze Teşebbüs ve Darp Suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 17 Nisan 2020 tarihinde partneri N.M’yi, önce Haspolat’ta Belediye Evleri apartmanlarında bulunan kendisine ait ikametgâhın yatak odası içerisinde ardından akşam saatlerinde Lefkoşa Haspolat Çemberi yakınında bulunan alt geçitte kendisi ile cinsi münasebette bulunmayı kabul etmeyen müştekiyi darp ederek cinsel tecavüze teşebbüs ettiğini söyledi. Polis müştekinin olay yerinden kaçarak polisten yardım istediğini ve akabinde zanlının aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ayrıca zanlı aleyhine 20 Nisan tarihinde aleyhine 23 Ekim 2019 tarihinde Haspolat’ta başka bir şahsa karşı işlenen cinsel saldırı suçu ile ilgili olarak da yeni bir şikâyet yapıldığını bu yönde de araştırma yapılacağını belirterek zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.