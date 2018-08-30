Ek mesai ödemelerine düzenleme yürürlükte

Kamuda ek mesaiye yeni düzenleme getiren kanun hükmünde kararname resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre kamuda ek mesailer yılsonuna kadar yeni düzenleme çerçevesinde ödenecek…

Kamuda ek mesaiye yeni düzenleme getiren ve yılsonuna kadar uygulanacak olan kanun hükmünde kararname, resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi

Kararname kamu görevlilerinin alacağı ek mesailerin nasıl ödeneceğini düzenliyor.

Kararnameye göre Ek çalışma ödeneği, çalışma saatleri, normal çalışma ve idari tatil günleri ile hafta sonu tatilleri için bire bir, diğer resmi tatil günleri için bire bir buçuk olarak hesaplanacak.

Daha önce bu oran normal çalışma idari tatil ve hafta sonları için bire bir buçuk diğer resmi tatil günleri için ise bire iki olarak uygulanıyordu.

Ek mesainin hesaplanmasında ise, yürürlükte olan saat başı Asgari Ücretin iki ile çarpımı esas alınacak.

Kararname öncesi uygulamada, ek mesaiye kalan çalışanın aldığı maaş üzerinden hesaplama yapılıyordu.

Kararnameye göre Kamu Görevlileri çalışma saatinin yüzde 25’inden fazla ek mesaiye çağrılamayacak. Ancak bu oran elzem durumlarda yüzde 50’ye kadar çıkabilecek.

Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılan yeni düzenlemeyle göç yasası olarak bilinen yasa sonrası istihdam edilen kamu görevlileri daha fazla, diğer kamu görevlileri daha az ek mesai ücreti elde etmiş olacak.