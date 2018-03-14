“Ek mesai değil, yeni personel istiyoruz”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, ek mesai değil yeni personel istediklerini yineleyerek, hemşire münhallerinin geciktirilmeden ilan edilmesi için gereğinin yapılmasını talep etti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen, yazılı açıklamasında, öncelikle başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanları ve mesai arkadaşlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Son zamanlarda Meclis’te ya da çeşitli basın yayın organlarında, “sağlıkta doğan ek mesainin külfet olduğu” yönündeki söylemlere atıfta bulunan Özgöçmen, bunun üzerine açıklama yapma ihtiyaçlarının doğduğunu kaydetti.

Özgöçmen, sağlıkta ek mesainin, yirmi dört saat kesintisiz hizmetin sürdürülebilir olması için personel açığını kapatmak amacıyla ekstra çalışmak demek olduğuna işaret ederek şunları ifade etti:

“KÜLFET OLDUĞUNU ANCAK BİZ DİLLENDİREBİLİRİZ… SİYASİLER DEĞİL”

“Yani çalışmanız gereken saatten fazla çalışarak bunun parasal karşılığını almanız demektir, yani siz işe gelmezseniz mesai arkadaşlarınız daha da ağır iş yükü altında ezilecek demektir, yani açığı kapatmak için işe gelmezseniz insanlar, hastalar ölebilir demektir.

Anlayacağınız varsa sadaka değil, külfet değil emektir, alın teridir. Bunun külfet olduğunu ancak biz dillendirebiliriz, siyasiler ya da hükümet edenler değil.”

“EK MESAİ DEĞİL PERSONEL İSTİYORUZ”

Ek mesai değil yeni personel iştiham edilmesini istediklerini yineleyen Özgöçmen, “Ek mesaiye ödeyeceğiniz bütçeyle yıllardır kronikleşmiş hemşire sayısındaki açığı gidermek mümkünken yeterli adımı atmayarak ek mesai ödeneğini külfet olarak nitelendirmek kusura bakmayın ama iş bilmezliktir ve insan kaynaklarını daha verimli kullanmak isteyenler adil olsun, eşit olsun, buyursun yapsın” ifadelerini kullandı.

Özgöçmen, iş birliği içinde çalışarak çözüm arayışlarında katkı koymaya hazır olduklarını kaydederek hükümetten de gecikmeksizin hemşire münhallerinin ilan edilmesi için gereğini yapmasını istedi.