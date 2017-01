Eide: Tarih sayfasını çevirmek için gerçek bir şans

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs müzakereleri konusunda BM adına yayınlanan yeni yıl mesajında, 2017 yılında gerçekten, Kıbrıslıların, kendi başlarına, özgürce tarih sayfasını çevirmeye karar verme olasılığı olduğunu söyledi.

Eide mesajında, “Liderler çalışmalarını tamamladıktan sonra, son kararı halkın vereceğini hatırlamamız çok önemli. Kalıcı bir barışı inşa etmek, uzlaşma, saygı ve tanıma ruhu içinde, tüm insanların temel kaygılarını anladığın anlamına gelmektedir. Kıbrıs'ta toplumlar, Anastasiades ve Akıncı gibi iki lidere sahip olma konusunda çok şanslıdırlar. Her ikisi de, uzun zamandır, ortak vatanlarını bölen çatışmayı sona erdirmek için gerekli siyasi irade ve stratejik liderliği sergilemektedirler”.

“Hizmet verdiğimiz halklara karşı görevimiz…”

Espen Barth Eide, son dönemde, Kıbrıs'ın, 2017 yılında, çok önemli bir fırsat sunan az bölgelerden biri olduğu konusunda Ban Ki-mun tarafından yapılan açıklamayı ve yeni atanan BM Genel Sekreteri António Guterres 'in açılış konuşmasında “sonunda, her şey değerlerle ilgilidir” dediğini hatırlattı.

“Çocuklarımıza miras olarak bırakacağımız dünyanın Birleşmiş Milletler Antlaşmasında benimsenen değerlere göre mi belirlenmesini istiyoruz? Barış, adalet, temel insan haklarına saygı, hoşgörü ve dayanışmaya mı dayalı olmalı? Bu değerlere karşı tehditler çok defa korkuya dayanmaktadır. Hizmet verdiğimiz halklara karşı görevimiz, birbirlerine karşı duydukları korkuyu yenebilmeleri ve birbirlerine güveni sağlamak yönünde onlarla birlikte çalışmaktır”.

Bütünsel bir çözüm sağlanabilmesi konusunda, önümüzdeki kritik haftalara da değinen Eide, liderlerin hedefinin, birleşik Kıbrıs'ta tüm halkların komşularıyla barış içinde, yan yana yaşayabilecekleri bir gelecek olduğunu söyledi. “Mevcut durumun kabul edilemez ve yaşayabilir olmadığını biliyorlar. Her ikisi de, bugünkü müzakerelerin, çözüm için en iyi fırsat olduğunu biliyor” dedi.

Eide, bu müzakerelerin, liderler tarafından yönetildiğini ve her harf, kelime ve cümlenin, Kıbrıslıların kendileri tarafından yazılacağını vurguladı. “BM, birleşik, federal bir Kıbrıs ortak vizyonunu gerçekleştirmeleri yönünde, liderlere yardım konusuna sadık olmaya ve adanın geleceğinin Kıbrıslılar için Kıbrıslılar tarafından belirleneceği ilkesini desteklemeye devam ediyor”.

“Tarihsel bir fırsat yaratabilir”

Gelecek yıl, adanın barış içinde, yeniden birleşmesi, yeni bir tarih sayfasının açılmasında tarihsel bir fırsat yaratabilir. Espen Barth Eide, her iki tarafın da, her türlü uygulamanın, AB ilke ve değerlerine saygıya dayalı olması ve tüm Kıbrıs halkının temel hak ve özgürlüklerini koruması gerektiğini bildiğini söyledi. İki liderin, ekonomik kalkınmaya öncelik veren, 21. yüz yıla uygun bir modeli tartıştıklarını ve Uluslararası desteğin kararlılıkla sürdüğünü duyurdu. Eide, “BM ve şahsen ben, toplu bir sözleşme ve bir çözüm bulunması yönünde, her iki tarafı kolaylaştırma sözümüze sadık olmaya devam ediyoruz. Yardımımızın hedefi, tüm tarafların yararına olacak bir anlaşmanın uygulanmasının, mümkün olduğunca sorunsuz ve herkes için barış yararına olmasının garanti altına alınmasıdır” dedi. Genç, yaşlı, sivil toplum eylemcileri, ekonomik faktörler, dini liderler ve diğerleri ile tüm adada gerçekleştirdiği temaslarda “Kıbrıs'ın geleceğinin oluşumuna yardımcı olma” yönünde teşvikler aldığını belirten Eide, barış yönündeki seslerin gittikçe yükseldiğini ve Kıbrıslıların aralarında güçlü barış isteğini sergilediğini söyledi.