Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, bugün, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığında saat 12.30 da başlayan görüşmeye müzakereci Özdil Nami, Sözcü Barış Burcu, AB ve Siyasi İşler Danışmanı Erhan Erçin ile müzakere heyeti de katıldı.

Görüşmede Eide’ye BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da eşlik ediyor.

EIDE: SON AMA EN ZOR MİL

Öte yandan bu sabah Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide “şu anda iki toplum arasındaki ortam ideal değil” dedi ancak sorunların aşılmasının mümkün olduğuna inanç belirtti.

Kıbrıs Rum radyosunun haberine göre, “Bugüne kadar kaydedilen önemli ilerlemeye” işaret eden Eide, buna rağmen iki liderin, prosedürün “son ama en zor mili diye nitelediği” son aşamada ilerleyebilmek için toplumlarının geniş desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti, son gelişmelerin bu nedenle herkeste endişe yarattığını söyledi. Eide şu anda ortamın ideal olmamasına karşın sorunların aşılmasının mümkün olduğuna inanç belirtti.