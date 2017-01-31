BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in yarın yapacağı görüşmeyi, büyük öneme sahip olarak nitelendirdi.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, bu sabah Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis tarafından Başkanlık Sarayında kabul edilen Eide, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “yarın, uluslararası konferansa geri dönmeye hazırlanmak için, önümüzdeki birkaç günden en iyi şekilde nasıl yararlanacaklarını göreceklerini söyledi”.

12 Ocak’ta Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs’la ilgili konferansın, görüşmenin başlangıcı olduğunu da dile getiren Eide, bu kadar zor konuların bir veya iki günde tamamlanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Eide, koşullar uygun olduğu zaman konferansın devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Eide saat 12.00’de de Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde basına açıklama yapılmadı.



