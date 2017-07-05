SAAT: 01:04

Kritik gün öncesi değerlendirmeler yapıldı

İsviçre’de bulunan siyasi parti temsilcileri ile bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları devam ediyor. Kıbrıs Konferansı’ndaki bugünkü çalışmaların tamamlanmasından ardından, İsviçre’de bulunan siyasi parti temsilcileri bu günkü gelişmeler ve yarınki çalışma programı ile ilgili bilgilendirildi, değerlendirmeleri alındı.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekili Armağan Candan, TDP Milletvekili Zeki Çeler, Müsteşar Kudret Akay ve Ulusal Birlik Partisi’ni temsilen Oğuzhan Hasipoğlu katıldı. Bilgilendirme, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin tarafından yapıldı.

SAAT: 00:11

EIDE: “GUTERRES’İN BAŞKANLIĞINDA 11.00’DE TOPLANIYORUZ”

Kıbrıs Konferansı’nda sekizinci gün toplantıları, garantörlerin de katıldığı beşli formattaki birinci masa toplantısının tamamlanmasıyla sona erdi.

Beşli formattaki toplantı saat 20.00’de (KKTCSİ 21.00) başlayan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Crans-Montana’ya bugün gelen AB’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de konferansa gözlemci olarak katıldı.

Toplantının çıkışında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide kısa bir açıklama yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelişine yönelik hazırlıkların bu gece ve yarın devam edeceğini kaydeden Eide, Guterres’in de katılacağı yarınki toplantının 11.00’de (KKTCSİ 12.00) başlayacağını söyledi. Eide, “Bu ziyareti en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor” dedi.



Eide, bir soru üzerine, hep beraber konferans toplantılarında konuşulanlara ve sunulanlara ilişkin yorum yapmama kararı aldıklarını belirtti.

“Burada ne kadar kalacağız?” yönündeki soruyu yanıtında, Eide, şu an bir şey söylemenin zor olduğunu; yarın geceyi bekleyip görmek gerektiğini söyledi.

SİYASİ PARTİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Bu arada, Kıbrıs Konferansı’ndaki bugünkü çalışmaların tamamlanmasından ardından, İsviçre’de bulunan siyasi parti temsilcileri bu günkü gelişmeler ve yarınki çalışma programı ile ilgili bilgilendirildi, değerlendirmeleri alındı.

Bilgilendirme, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin tarafından yapıldı.

Bilgilendirme toplantısına, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekili Armağan Candan, TDP Milletvekili Zeki Çeler, Başbakan Yardımcılığı Müsteşarı Kudret Akay ve Ulusal Birlik Partisi’ni temsilen Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.

SAAT: 22:45

Akıncı: "Yarın yoğun ve verimli geçecek"

Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının sunduğu önerilerin yeni olmadığını ve sonuca götürecek nitelik içermediğini belirtti. Akıncı, BM Genel Sekreteri geleceği için bir hareketlenme başlamasının iyi bir gelişme olduğunu ancak bu hareketliliğin, bir göz boyama amacıyla yapılmış olmaması dileğinde bulundu.

Kıbrıs Rum tarafının bugün masada okuduğu önerileri sunmadan basına sızdırmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının masaya sunulan hiçbir belgeyi basına sızdırmadığına işaret etti.

Kıbrıslı Türk Lider Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nın sekizinci gün toplantısından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soruları yanıtlamadan önce gazetecilerin hal hatırını soran Akıncı, yarınki toplantının önemine işaret ederek, BM Genel Sekreteri’nin ikinci kez Crans-Montana’yan geleceğini söyledi.

Akıncı, “Biz bu gelişten memnunuz, bildiğiniz gibi. İlk gelişinde ortaya koyduğu bir çerçeve vardı. O çerçevenin devamını getirmek üzere yoğun bir çalışma olacağı anlaşılıyor yarın. İkili, beşli, ayrı ayrı görüşmeler olacak. Dolayısıyla yarın, çok yoğun ve verimli geçmesini umut ettiğimiz bir gün bizi bekliyor. Umarım tüm Kıbrıs için, Kıbrıs’ın hem Türkü, hem Rumu, hem de Kıbrıs’ta yaşayan herkes için yarın verimli bir gün olur” dedi.

Kıbrıslı Türk Lider Akıncı, Rum tarafının bugün masaya sunduğu önerilere ilişkin soruyu yanıtında, “Yani adına yeni denen ama içerikte çok önemli açılımlar içermeyen bazı görüşler getirildi bize” dedi.

Okunan önerileri daha sonra iyice inceleyeceklerini ancak okuduklarından “bizi bir sonuca götürecek nitelik içermediği” sonucuna vardığını kaydeden Akıncı, “Keşke içerseydi. Keşke ben de daha farklı konuşabilseydim size. Ama ne yazık ki öyle değil” ifadesini kullandı.

Kıbrıslı Türk Lider Akıncı, BM Genel Sekreteri yarın geleceği için bir hareketlenme başlamasının iyi bir gelişme olduğunu ancak bu hareketliliğin, bir göz boyama amacıyla yapılmış olmaması dileğinde bulundu. Akıncı, “Temennimiz, yarın bunun daha içerikli bir hale dönüşerek, bizlere çözüm için yardımcı unsurlar geliştirmesidir” dedi.

Yunanistan’ın da benzeri bir görüş getireceğini anladıklarını kaydeden Akıncı, Türkiye’nin ise ilk günden bir takım açılımlar yaptığını belirtti.

Akıncı, “Bizim görüşlerimizi her zaman yapıcı oldu. Öyle olmaya da devam edecek. Hedef, göz boyama değil, tribünlere oynama değil, masanın etrafında sonuç odaklı olmalı” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının masaya sunulan hiçbir belgeyi basına sızdırmadığına işaret eden Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının masada okuduğu önerilerin ise, kendileri görmeden basına sızdırıldığını belirterek, bunların olmaması gerektiğini söyledi.

Akıncı, daha sonra İngilizce olarak devam ettiği açıklamasında Guterres’in katılmasıyla bir anlaşmaya ulaşmayı umut ettiklerini belirtti. BM Genel Sekreteri’nin başlattığını geliştirmesini umut ettiklerini söyleyen Akıncı, Rum tarafının hazırladığı öneri ve bu önerinin sunulmadan basına sızdırılmasına yönelik eleştirilerini yineledi.



Kıbrıslı Türk Lider Akıncı, bir başka soruyu yanıtında, Türk tarafının hala hazırda ileriye dönük birçok adım attığını söyledi. Sürecin ilerleyebilmesi için yapıcı adımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Akıncı, yarının gerekli adımların atılması için en uygun zaman olduğunu belirtti.

Yarının Kıbrıs için karar verici bir gün olacağını vurgulayan Akıncı, Kıbrıslı Türk lideri olarak Kıbrıslı Türk ve Rumların ortak ülkesinin geleceği için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Akıncı, “Ne zaman Crans Montana’dan ayrılacaksınız?” yönündeki soruyu yanıtında, “Güzel bir yerdeyiz. Hemen gitmeye niyetim yok. Belki 2 gün daha ancak henüz planlanmış bir şey yok” dedi.

Garantör ülkelerin başbakanlarının geleceğine yönelik haberleri değerlendiren Akıncı, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın gelmeye hazır olduğunu, diğer ikisinin de gelmesini beklediğini ancak birkaç saat önce planın değiştiğini ve başbakanların gelmeyeceğini belirtti. TAK

ÇAVUŞOĞLU: “HERKES BİRBİRİNİN POZİSYONUNU BEKLEDİĞİ İÇİN İLERLEME OLMADI”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferasında şu ana kadar "çok" bir ilerleme kaydedilemediğini belirterek, "Herkes birbirinin pozisyonunu beklediği için ilerleme olmadı." dedi.

Çavuşoğlu, konferansın düzenlendiği Le Regent Kongre Merkezi'nde akşam geç saatlerde sona eren toplantının ardından Türk ve Rum gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Konferansın 8. gününde bir çok görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Yarın Genel Sekreter (BM) geliyor. Maalesef şu ana kadar çok bir ilerleme olmadı. Herkes birbirinin pozisyonunu beklediği için ilerleme olmadı." diye konuştu.

Konferans başlangıcından bu yana açılımlar yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yarın konferansa katılmasıyla konferansın "resminin" biraz daha netleşeceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Çok da zaman kaybetmeye gerek yok." ifadesini kullandı.

"CİDDİ BİR ÖNERİ OLSAYDI ÖNCE MASADA PAYLAŞILIRDI"

Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum tarafının konferansa yeni bir öneri sunduğunu ve bu öneriyi nasıl değerlendirdiklerinin sorulması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha bu öneriyi görmedik. Bizden önce basın görmüş maşallah. Daha bizimle paylaşılmadan basınla paylaşılması dürüst bir davranış değil. Yani biraz trübüne oynama var. Ciddi bir öneri olsaydı önce gelir masada taraflarla paylaşılırdı. Önce basına sızdırıp sonra 'öneri' getirdik demek trübüne oynamak demektir."

SAAT: 21.35

BİRİNCİ MASA TOPLANTISINA GEÇİLDİ

Kıbrıs Konferansı’nda garantörlerin de katıldığı beşli formattaki birinci masa toplantısına geçildi.

Birinci masa toplantısı öncesinde, Kıbrıs’taki tarafların askıda kalmış konuları ele aldığı ikinci masa toplantısı yapıldı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Bu arada konferansa gözlemci olarak katılan AB’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini bugün Crans-Montana’ya gitti.

SAAT:21:06

CRANS-MONTANA’YA GİDEN MOGHERINI, KOCIAS İLE GÖRÜŞÜTÜ

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Crans-Montana’ya gitti.

Mogherini, Kıbrıs Konferansı’nın yapıldığı Le Regent Kongre Merkezi’nde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile ikili görüşme yaptı.

SAAT: 20:58

Guterres, İsviçre’ye hareket etti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yeniden Kıbrıs müzakerelerine katılmak üzere İsviçre’ye hareket etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, New York’tan yola çıkan Guterres’in yarınki toplantılara katılacağını söyledi.

Guterres’in toplantılara katılmak için İsviçre’ye dönmesi konusunda taraflardan talep geldiğini hatırlatan Dujarric, “Genel Sekreter de müzakerelerde bulunmasının iyi olacağını düşünerek İsviçre’ye gitmeye karar verdi” ifadesini kullandı.

Dujarric, müzakerelerin gideceği yöne ilişkin önceden bir şey söyleyemeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Guterres, 28 Haziran’da İsviçre’nin Crans-Montana kentinde tekrar başlayan görüşmelere geçen hafta katılmış ve çözüm fırsatının değerlendirilmesini istemişti. BRT

SAAT: 20:00

2. MASA TOPLANTISI BAŞLADI

Kıbrıs Konferansı toplantıları bu akşam saatlerinde yeniden başladı.

Saat 19.00’da başlayan 2. Masa toplantısında Kıbrıs’taki tarafların askıda kalan konuları ele alıyor. Toplantı salonuna önce Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı, daha sonra da Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis geldi.

Bu arada Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ile Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, toplantı öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi ancak toplantıda olacağı duyurulan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide katılmadı.

Konferans çerçevesinde daha sonra Kıbrıs’taki taraflar ve garantörlerin katılacağı birinci masa toplantısına geçilmesi öngörülüyor. TAK

SAAT: 17.25



Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Frederica Mogherini bu akşam Crans-Montana'ya gidiyor.



SAAT: 17.12

ANASTASIADIS ULUSAL KONSEYİ BİLGİLENDİRİYOR

Ulusal Konsey ile Kıbrıslı Rum müzakere grubunun oturumu devam ediyor

Kıbrıs Rum kaynaklarına göre, üç garantör ülkenin başbakanlarının İsviçre’ye gidecekleri henüz kesinlik kazanmadı

Öte yandan BM’in New York’taki Merkezinin, BM Genel Sekreterinin Crans-Montana’ya gidişini teyit etmesi bekleniyor.

Bu arada, saat 12.00’den (Kıbrıs saati 13.00) itibaren, Ulusal Konsey, müzakere heyetleri ile birlikte Kıbrıslı Rum lider Anastasiades tarafından son gelişmeler konusunda bilgilendiriliyor. Görüşmede yarın yapılacak görüşme hazırlıklarını ve çeşitli senaryoları değerlendirmeye devam ediyorlar.

Crans-Montana’dan alınan haberlere göre konferansla ilgili yoğun bir temas trafiği devam ediyor. Sabahtan beri çeşitli görüşmeler gerçekleştiriliyor. Britanya’nın Avrupa İşlerinden sorumlu Dışişleri Bakan vekili Sir Alan Duncan, erken saatlerde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile görüştü, ardından Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Öte yandan Espen Barth Eide’nin de tüm taraflarla görüşmesi bekleniyor.

Konferans çerçevesinde, müzakerelerin öğleden sonra saat 18:00’de (Kıbrıs saatiyle 19) içe yönelik konularla devam etmesi bekleniyor.

(CNA)

SAAT: 15.50

ANASTASIADIS: SONUÇ TARAFLARIN TUTUMUNA BAĞLI

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, “BM Genel Sekreterini bekliyoruz; ancak sonuç alınıp alınamaması tarafların tutumuna bağlıdır” dedi.

Anastasiades, Türk tarafının sunduğu öneriler BM Genel Sekreteri’nin çerçevesindeki öneriler olmadığını ifade etti.

Kıbrıs Basın ve Enformasyon Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Anastasiades, salı akşamı Crans-Montana’daki Kıbrıs konferansını izleyen Kıbrıs Türk basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yukardaki ifadeleri kullandı.

(CNA)

SAAT: 15.40

TOPLANTI SAATİ İLERİ ALINDI

Bugün saat 19.00’daki “Masa 1” toplantısı öncesinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, müzakerecilerle 17.30’da bir araya gelecek.

Görüşme saati daha önce saat 16:00 olarak açıklanmıştı (BRT)

SAAT: 15.10

HEYETLER ARASI YOĞUN TRAFİK

Crans Montana'da bu akşamii masa toplantısı öncesinde heyetler arası görüşmeler devam ediyor.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve ekibi TC heyeti bir araya gelip çalışmalarını sürdürdü.







Fotoğraflar TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tweeti

SAAT: 14.18

Bugün saat 19.00’daki “Masa 1” toplantısı öncesinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, müzakerecilerle 16:00’te bir araya gelecek.

(BRT)

SAAT: 14.10

Kıbrıs konferansından yapılan program değişikliğinin ardından taraflar arasındaki görüşmeler 'masa' dışında devam ediyor.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile bir araya geldi



Foto Yunan Dışişleri Bakanlığı tweeti

SAAT: 13.55

AKINCI, DUNCAN İLE GÖRÜŞTÜ

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, saat 12.00 (Kıbrıs saatiyle 13.00) sıralarında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile bir araya geldi.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Akıncı’ya görüşmede Müzakereci Özdil Nami ve müzakere heyeti eşlik etti

Görüşmede, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve Dış İlişkiler Direktörü Jonathan Allen da bulundu.



(tak)

Duncan ayni zamanda iki garantör ülkenin Dışişleri Bakanları ile de ayrı ayrı görüştü. Taraflar görüşmeyi anında sosyal medyada paylaştı.



Fotoğraf TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tweeti





Foto Yunan Dışişleri Bakanlığı tweeti

SAAT: 13.40

8. GÜNÜN PROGRAMI AÇIKLANDI

Crans Montana’da Kıbrıs konferansının sekizinci gün programı açıklandı.

Crans-Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nda bugün heyetler sabah saatlerinden bu yana kendi içinde veya heyetler arası ikili değerlendirme toplantıları yapıyor.

Konferans çerçevesinde garantörlerin katıldığı birinci masa ve Kıbrıs’taki tarafların askıda kalan konuları ele aldığı ikinci masa toplantılarının programları ise az önce açıklandı.

Taraflarn askıda kalan konuları ele aldığı 2. masa toplantısı saat 19.00’da, garantörlerin de yer aldığı 1. masa toplantısı ise saat 20.30’da başlayacak.

(BRT)

SAAT: 13.40

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden Kıbrıs Konferansındaki temaslarını aktarmaya devam ediyor.

Son yaptığı paylaşım ile Çavuşoğlu, Türk heyetinin bu sabah BMGS Kıbrıs Özel Danışmanı Eide ile bir araya geldiğini duyurdu.



Fotoğraflar TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tweeti

SAAT: 13.34

TOPLANTILARA BUGÜN DEVAM EDİLECEK

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Konferansı'ndaki çalışmaların, bugün 18.00 ve 19:30'daki toplantılarla devam edeceğini duyurdu.

Burcu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

SAAT: 13.20

KAHVALTIDA BULUŞTULAR

Kıbrıs Konferansı için Crans-Montana’da bulunan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve UBP Milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, görüşmede Kıbrıs Konferansı kapsamındaki görüşmelerle ilgili değerlendirme yapıldı.

Kahvaltılı görüşmenin Ertuğruloğlu'nun daveti üzerine gerçekleştiği bildirildi.

(TAK)

SAAT: 12.45

HEYETLERDEN YOĞUN HAZIRLIK

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, İsviçre’de devam eden Kıbrıs Konferansı çerçevesinde, müzakere heyeti ile çalışmalarına devam ediyor. Akıncı müzakere heyeti ile çalışmalarına bu sabahın erken saatlerinde başladı.

Akıncı, Kıbrıs Konferansı kapsamındaki heyetler arası görüşmelerin öncesinde ve sonrasında, müzakere heyeti ile bir araya geliyor. Akıncı başkanlığındaki toplantılarda, gün içerisindeki gelişmeler değerlendiriliyor.

İsviçre’de devam eden Kıbrıs Konferansı kapsamında, birinci ve ikinci masa toplantılarının yanı sıra Kıbrıslı Türk lider Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile de ikili toplantılarını sürdürüyor.

Akıncı müzakere heyeti ve diğer yetkililerin yanı sıra, Crans Montana’da bulunan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, UBP adına milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, milletvekilleri Armağan Candan ve Zeki Çeler ile müsteşar Kudret Akay ile Ulusal Birlik Partisi temsilcisi Oğuzhan Hasipoğlu ile de bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor.

SAAT: 12.15

ERHÜRMAN: SON DÜZLÜĞE GİRİYORUZ

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, her türkü katkıyı yapmaya devam edeceklerini duyurdu.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle: Guterres geliyor. Artık son düzlüğe girmek üzereyiz. Sabırla ve soğukkanlılıkla son ana kadar elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağız...

SAAT: 11.50

GUTERRE'S HAZIRLIK

Crans-Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nda bugün heyetler kendi içinde veya heyetler arası ikili değerlendirme toplantıları yapıyor.

Konferans çerçevesinde garantörlerin katıldığı birinci masa ve Kıbrıs’taki tarafların askıda kalan konuları ele aldığı ikinci masa toplantılarının bugün nasıl devam edeceğinin BM tarafından duyurulması bekleniyor.

Elde edilen bilgiye göre, taraflar, Kıbrıs Konferansı’nın çerçevesinin belirlenmesine katkı koyan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlık etmesinin beklendiği yarınki toplantı öncesinde hazırlık çalışmalarına ağırlık verecek.

(TAK)

SAAT: 10.30

PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ

Crans Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansı bugün 8’inci gününde.

Konferansın bu sabah için öngörülen programında değişiklik oldu. Heyetlerin yapacağı hazırlık toplantıları nedeniyle bu sabah için planlanan heyetler arası toplantı yapılmıyor. Heyetlerin kendi içlerinde çalışma toplantılarına devam edeceği açıklandı. Programdaki diğer değişikliklerin ise gün içinde açıklanması bekleniyor.

(BRT)