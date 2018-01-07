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Ehliyet sahteledi, tutuklandı

Ehliyet sahteledi, tutuklandı

Mağusa’da bir kişi, ehliyet sahtelemekten dolayı tutuklandı.

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Mağusa’da bir kişi, ehliyet sahtelemekten dolayı  tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, dün 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, yönetiminde bulunan araç polis tarafından durdurulup kontrol edilen J.A.E. (E-25) kimlikli kişinin, arkadaşının sürüş ehliyeti üzerindeki fotoğrafı kendisininkiyle  değiştirerek sahtelediği tespit edildi. J.A.E. tutuklandı.

İki genç uyuşturucudan tutuklandı
 

Lefkoşa’da bulundukları evde uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen T.Y.(E-18 ) ve M.Ş.(K-18) tutuklandı.

Dün polis tarafından yapılan kontrolde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gram ağırlığında madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet  yarısı içilmiş sarma sigara bulundu.

Lefkoşa'da yaralama  

Lefkoşa’da bir spor kulübünde alkollü içki tesiri altında bulunan U.S.Ş.(E-60),   aynı masada oturup içki içtiği Muzaffer Öksüz’ü, aralarında çıkan tartışma sonucu meyve bıçağı ile alnından, boğazının alt kısmından ve sol elinden hafif şekilde yaraladı. U.S.Ş. tutuklandı. Olay dün saat 21:00 sıralarında meydana geldi.

Facianın eşiğinden dönüldü

Cengizköy’de Avli Mevkiinde,  E.O. (E-46), kendisine ait ağıl içerisinde traktör ile temizlik yaparken  traktörü dikkatsizce geriye doğru sürdü ve kendisine yardım eden Celal Turan’ı ağılın dış demirleri arasına sıkıştırarak yaralanmasına sebep oldu.

Dün  saat 15:00 sıralarında yaşanan olay neticesinde yaralanan Celal Turan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ameliyat edildikten sonra cerrahi servisinde kontrol altına alındı.   Turan’ın hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. E.O hakkında yasal işlem başlatıldı.

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