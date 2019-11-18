Egzama Hastalığı (Atopik Dermatit) Nedir? Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Egzama (Atopik Dermatit) Nedir?

Egzama (Atopik dermatit), cilt yüzeyinde kızarıklığa ve kaşıntıya sebep olan bir deri hastalığıdır. Çocuklarda daha yaygındır ancak her yaşta ortaya çıkabilir. Egzama uzun süreli (kronik) ve ya periyodik olarak nüks etme eğilimindedir. Astım veya saman nezlesi egzamaya eşlik edebilir.

Egzama (Atopik dermatit) için henüz etkili bir tedavi bulunmamaktadır. Ancak bazı tedavi yöntemleri ve öz bakım önlemleri kaşıntıyı, kızarıklığı hafifletebilir ve yeni bir alevlenmeyi önleyebilir.

Örneğin, sert sabunlardan kaçınmak, cildinizi düzenli olarak nemlendirmek ve ilaçlı kremler veya merhemler uygulamak kızarıklık ve kaşıntının yatışmasına yardımcı olabilir.

Egzama Belirtileri Nelerdir?

Egzama belirtileri ve semptomları kişiden kişiye farklılık gösterebilir:

Kuru cilt

Geceleri artan şiddetli kaşıntı

Dizlerde, dirseklerde, el, ayak, ayak bilekleri, kol bilekleri, boyun, üst göğüs, göz kapaklarının üzerinde, kızarıklık ve yaralar. Bebeklerde, yüz ve kafa derisi üzerinde.

Su toplamış kabarık yaralar.

Kalınlaşmış, çatlak, pullu cilt

Hassas ve şişmiş cilt

Egzama genellikle 5 yaşından önce başlar, ergenlik ve yetişkinlik dönemine kadar devam edebilir. Bazı insanlar için, periyodik olarak alevlenir ve birkaç yıl boyunca temizlenip, tekrarlanabilir.

Ne Zaman Doktora Görünmeli?

Bu belirtilerden herhangi birini taşıyorsanız, vakit kaybetmeden doktora görünmelisiniz:

Durumunuz günlük aktivitelerinizi ve uykunuzu engelliyorsa.

Bir cilt enfeksiyonuna sahipseniz - kırmızı çizgiler, irin, sarı yaralar vb.

Doğal tedavi yöntemlerini denemenize rağmen semptomlar yaşanmaya devam ediyorsa.

Kızarıklık enfekte görünüyorsa ve ateşiniz varsa, derhal bir tıbbi yardım alın.

Egzama Nedenleri?

Sağlıklı bir cilt, nemi tutar ve sizi bakterilerden, tahriş edicilerinden ve alerjenlerden korur. Egzama, cildin bu korumayı sağlama yeteneğini etkileyen bir gen varyasyonu ile ilgilidir.

Bu, cildinizin çevresel faktörlerden, tahriş edici maddelerden ve alerjenlerden etkilenmesini neden olur. Bazı çocuklarda, gıda alerjileri egzamaya neden olabilir.

Egzama Risk Faktörleri Nelerdir?

Egzama için birincil risk faktörü, kişisel veya ailede egzama, alerjiler, saman nezlesi veya astım hikayesine sahip olmaktır.

Egzama (Atopik Dermatit) Komplikasyonları?

Astım ve Saman Nezlesi

Egzaması olan küçük çocukların yarısından fazlası 13 yaşına kadar astım ve ya saman nezlesi geliştirmiştir.

Kronik Kaşıntılı, Pullu Bir Cilt

Nörodermatit (liken simpleks kronikus) adı verilen bir cilt rahatsızlığı kaşıntılı bir cilt ile başlar. Bu durum etkilenen cildin renginin değişmesine, kalın bir deriye dönüşmesine neden olabilir.

Cilt Enfeksiyonları

Cildi hasaslaştıran tekrarlanan kaşınma, açık yaralara ve çatlaklara neden olabilir. Bunlar, herpes simpleks virüsü dahil olmak üzere, bakteri ve virüslerden kaynaklanan enfeksiyon riskini artırır.

Tahriş Edici El Dermatiti

Bu özellikle ellerini ıslak, sert sabunlara, deterjanlara ve dezenfektanlara sık sık maruz bırakılması gereken durumlarda daha sık yaşanır.

Alerjik Kontakt Dermatit

Bu durum egzamalı kişilerde yaygındır.

Uyku Problemleri

Kaşıntı, kızarıklık döngüsü yetersiz uyku kalitesine neden olabilir.

Egzamayı Önlemenin Yolları

Bu öneriler egzama oluşumunu önlemenize ve etkilerini en aza indirmenize yardımcı olabilir:

Cildinizi günde en az iki kez nemlendirin.

Kremler, merhemler ve losyonlar vücudunuzun nemli kalmasına yardımcı olur. Sizin için en iyi olabilecek ürünü seçtiğinizden emin olun. Bebeğinizin cildinde vazelin kullanmak egzama gelişmesini engelleyebilir. Koşulu kötüleştiren tetikleyicileri tespit etmeye ve bunlardan kaçınmaya çalışın.

Cilt reaksiyonunu kötüleştirebilecek şeyler ter, stres, obezite, sabun, deterjan, toz ve polen gibi şeyleri içerebilir. Tetikleyicilere maruz kalmayı en aza indirmeye çalışın. Bebekler ve çocuklar yumurta, süt, soya ve buğday dahil olmak üzere belirli yiyecekleri yedikten sonra alevlenmeler yaşayabilirler. Potansiyel gıda alerjilerini tanımlamak için doktorunuza danışın.

Banyo süresini kısa tutun

Banyo süresini 10-15 dakika ile sınırlandırın. Ve sıcaktan ziyade, ılık su kullanın. Seyreltilmiş çamaşır suyu ile banyo yapmayı düşünebilirsiniz. Amerikan Dermatoloji Akademisi, egzama yaralarını önlemeye yardımcı olmak için çamaşır suyu banyosunu önerir.

Seyreltilmiş çamaşır suyu banyosu cilt üzerindeki bakterileri ve ilgili enfeksiyonları azaltır. Ilık su ile dolu bir 150 litrelik bir küvete, 1/2 bardak (110 mililitre) konsantre çamaşır suyu ekleyerek yapabilirsiniz. Fakat böyle bir işlem gerçekleştirmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Boyundan aşağısını ya da sadece etkilenen bölgeleri yaklaşık 10 dakika boyunca ıslatın. Başı daldırmayın. Haftada yalnızca bir kez çamaşır suyu banyosu yapmalısınız.

Sadece yumuşak sabun kullanmaya özen gösterin

Deodorant, sabun ve antibakteriyel sabunlar cildinizde ki doğal yağı daha fazla çıkarabilir ve cildinizi kurutabilir.

Kendini dikkatlice ve nazikçe kurut

Hafifçe yıkadıktan sonra cildinizi yumuşak bir havluyla kurulayın ve cildiniz hala nemliyken nemlendiriciyi uygulayın.