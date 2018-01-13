'Eğreti bir koalisyonda yer almayız'

YDP MYK'sı dün akşam toplanarak hükümet kurulma görüşmelerinde Genel Başkan Erhan Arıklı'ya tam yetki verdi.

MYK toplantısından sonra konuşan Erhan Arıklı, YDP tabanının hassasiyetlerini gayet iyi bildiklerini, bu tabanın geçmişte çok ciddi travmalar yaşadığını, bu hassasiyet dolayısı ile eğreti bir koalisyonda yer almalarının mümkün olmadığını söyledi.

Arıklı;" Bizim öncelikli şartımız erken seçim tarihinin belirlenmesi ve yeni bir seçim yasasının çıkarılmasıdır. Bu ön şartları kabulden sonra diğer konuları görüşebiliriz