EĞRETİ bakış!
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- Erdoğan geldi, yeni ne söyledi?
- Hiç!
- KKTC “ilk” değil “ikinci” ziyaret oldu, bu bir mesaj mı?
- Bu bize dair bir “kompleks” ! Hatta “hastalık” hali... Erdoğan tek güne iki ülke sığdırdı, üzerine bir de Brüksel yaptı. Azerbaycan’dan doğrudan Ercan’a da geldi, daha ne olsun!
- Külliye açılışı olmadı, peki o kadar gürültü niçindi?
- Bu açılışı biz uydurmadık. Bunu ilk DHA yazdı. Kimin bu ajans? Erdoğan için gazete, televizyon “toplayan” Demirören’in! Ne oldu, niye vazgeçildi, asıl soru bu.
- Özgürgün “Kıbrıslı Rumlar da çiçeklerini alsın, gelsin” demişti, gelen oldu mu?
- Deli saçması bir açıklama yaptı. Kendisi gitti. Elinde çiçek yoktu sanırım, görmedim. İlginçtir, Erdoğan “ana muhalefet” başkanıyla görüşmedi dahi!
- Yeni Türkiye’de artık “Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakanlık” yok, Kıbrıs “genel müdürlük” seviyesine mi düşürüldü?
- Eski Türkiye’de de ismi değişmişti. “Kıbrıs İşleri Koordinasyon Sorumlusu” olmuştu. Üstelik… Tuhaf hatta bizim için aşağılayıcı olan Türkiye’nin “bir başka ülkeden sorumlu bakan” atamasıydı. Şimdi “normal”e dönüldü.
- Peki şimdi Türkiye Kıbrıs’a nasıl bakacak?
- Yine “tepeden” bakacak. Ayrıca unutmayalım burada eskinin “Yardım Heyeti”, şimdinin “TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi” var, öyle belediye başkanı biliriz ki “KKTC İçişleri Bakanı”nın adını bilmez ama bu “ofis”ten çıkmaz!
Mesele “şekil” değil “içerik” yani.
“KKTC” dediğin içine Türkiye kaçmış eğreti bir “devlet”tir ve bu değişmez.
- Erdoğan’ın açıklamaları son derece ılımlıydı, bu iyiye işaret mi?
Belki de öyledir. Çünkü dünyayla ilişkilerini iyileştirmek zorunda olan bir Türkiye var. Çavuşoğlu’nun son ziyaretinde Akıncı ile köprüler atılmış, açık açık “iki ayrı devletli çözüm modeli” masaya konmuştu. Erdoğan ise böylesi bir “yol ayırımı” işaret etmedi, “macera”ya girmedi.
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