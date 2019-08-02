Eğlenerek iletişimi güçlendirdiler

Girne St. Hilarion Rotary Kulübü, JCI Kuzey Kıbrıs ve Etkileşimli Drama Derneği İşbirliği ile İletişim Konulu Drama Atölyesi 27 Temmuz Cumartesi günü Girne Belediyesi Terminal Binası bünyesinde yer alan Sanat Atölyesinde gerçekleşti. Etkinliğe Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’de katıldı.

Etkinlik öncesi, JCI Kuzey Kıbrıs ve Etkileşimli Drama Derneği Başkanı İpek Denizli Karagöz, Girne St. Hilarion Rotary Kulübü Başkanı Bedia Kale ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Sivil Toplum Örgütlerinin birlikte proje oluşturmalarının önemi konusunda kısa birer konuşma yaptılar. Dernek başkanları tarafından Sn. Nidai Güngördü’ ye teşekkür belgesi taktim edildi.

Etkileşimli Drama Derneği drama lideri Şenay Hürol'un yürüttüğü drama atölyesinde grup içindeki bireylerin birbirleriyle iletişimlerini ve birbirlerine duydukları güveni geliştirecek, iletişimi güçlendirecek takım çalışmalarında verimliliği artırmak için oyunlaştırılan bir süreç yaşatıldı. Eğitilirken eğlenceli anlar geçiren katılımcılar, bu tarz etkinliklerin devam etmesi dileklerinde bulundular.

Etkinlik katılımcılara sertifikalarının takdimi ile sona erdi.