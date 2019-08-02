Eğlenerek iletişimi güçlendirdiler
İletişim Konulu Drama Atölyesi Girne St. Hilariın Rotary Kulübü, JCI Kuzey Kıbrıs Ve Etkileşimli Drama Derneği İşbirliği ile Gerçekleşti.
Girne St. Hilarion Rotary Kulübü, JCI Kuzey Kıbrıs ve Etkileşimli Drama Derneği İşbirliği ile İletişim Konulu Drama Atölyesi 27 Temmuz Cumartesi günü Girne Belediyesi Terminal Binası bünyesinde yer alan Sanat Atölyesinde gerçekleşti. Etkinliğe Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’de
Etkinlik öncesi, JCI Kuzey Kıbrıs ve Etkileşimli Drama Derneği Başkanı İpek Denizli Karagöz, Girne St. Hilarion Rotary Kulübü
Etkileşimli Drama Derneği drama lideri Şenay Hürol'un yürüttüğü drama atölyesinde grup içindeki bireylerin birbirleriyle iletişimlerini ve birbirlerine duydukları güveni geliştirecek, iletişimi güçlendirecek takım çalışmalarında verimliliği artırmak için oyunlaştırılan bir süreç yaşatıldı. Eğitilirken eğlenceli anlar geçiren katılımcılar, bu tarz etkinliklerin devam etmesi dileklerinde bulundular.
Etkinlik katılımcılara sertifikalarının takdimi ile sona erdi.