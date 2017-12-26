Eğlence zirve yaptı

Maxim Royal’de yine müthiş bir cumartesi gecesi yaşandı. Bir birinden seçkin konukların yer aldığı gece Ada’nın sevilen isimlerinden Türkan Arslan’ın geçmişten günümüze gelen aşk şarkıları eşliğinde başladı. Sahneye şık siyah elbisede çıkan sanatçı, sesi ve performansı ile büyük alkış aldı.

Bir an olsun eğlencede temponun hiç düşmeyen geceyi, ironik sahne esprileri ile Türkiye ve Kıbrıs’ta yüksek reytingler kazanan Gediz devam ettirdi. Tüm konukları kahkahaya boğan şovu sırasında misafirlerle birebir ilgilenmeyi ihmal etmeyen Gediz, eğlencenin dozunu daha da ileriye taşıdı.

Gecenin final bölümünde Maxim Royal’in efsane sesi Güven Yüreyi sahne aldı. Son dönemlerde kendisine birçok ödül kazandıran şarkısı ‘’Sen Maşallah’’ ile sahneye çıkan Güven Yüreyi, sevilen şarkılarını seslendirirken keyifli bir cumartesi gecesine imzasını attı.