Eğlence yerlerine Covid-19 denetimi

Girne’de dün gece eğlence yerlerinde yapılan denetimde bir işletme mühürlendi, biri hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Girne Kaymakamlığı, Girne Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi ve Girne Polis Müdürlüğü ekipleri, Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurulu’nun Covid 19 tedbirleri kapsamında işletmelerle ilgili aldığı kararlar uyarınca bölgedeki eğlence yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Polis bültenine göre, 22.00-01.00 saatleri arasındaki denetimlerde bir işletmenin izinsiz müzik yaptığı tespit edilerek işletme sahibi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Bir başka işletme ise işletme izni hilafına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Girne Belediyesi tarafından mühürlendi.

Eğlence mekanlarına sınırlama geldi

Öte yandan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin dün aldığı karara göre eğlence yerlerine bulanan kişi sayılarına sınırlama getirildi.

Karara göre;

Açık alanda düzenlenecek eğlencelerin kişi sayısının 100 kişi ile sınırlandırılması. Kapalı alanlarda ise kişi sayısının;

200 m2 ve üzere yerlerde maximum 50 kişi

100-200 m2 arası yerlerde maximum 30 kişi

50-100 m2 arası yerlerde maximum 20 kişi

50 m2 altındaki yerlerde maximum 10 kişi ile sınırlandırıldı.

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