Eğlence dünyasında COVID paniği

YENİDÜZEN

Ülke genelinde birçok etkinlikte aktif olarak sahne alan şarkıcı Kader Ateş’in COVİD-19 temaslısı olarak önceki gece apar topar sahneden alındığı haberleri, paniğe neden oldu.

Kader Ateş’in hafta başı adaya gelen annesinin PCR testinin pozitif çıkması üzerine, sanatçının da karantinaya alındığı öğrenildi, konunun sosyal medyada yayılması üzerine sanatçının sahne aldığı etkinlikler ve restoranların yetkilileri birer birer açıklama yaptı.

Ateş: “Annem ile temas ettiğim için buradayım”

Şarkıcı Kader Ateş, coronavirüs pozitif annesine temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı.

Kader Ateş karantinada olduğu otelde bir video paylaşarak açıklama yaptı, sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Ateş, “Merak etmeyin çok şükür iyiyim, annem ile temas ettiğim için buradayım. Annem de çok şükür iyi ve sağlığı yerinde” ifadelerini kullandı.

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü:

“Etkinlik alanına hiç gelmedi”

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü, “Türkmenköy Tombala Etkinliği”ne katılması planlanan Kader Ateş’in etkinlik alanına hiç gelmediğini belirterek endişeye kapılınmamasını istedi.

Açıklamada, gerekli önlemlerin KKTC Sağlık Bakanlığı ve Beyarmudu Belediyesi tarafından alındığına da yer verildi.

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nden de açıklama:

“Tombalamızda ve Güzelyurt’ta bulunmadı”

Binatlı Spor Kulübü de aile yakını Covid- 19 pozitif belirtilen Kader Ateş’e ilişkin açıklama yaptı, söz konusu sanatçının temaslı olduğunun bilinmesinden itibaren kulübün etkinliklerinde de, Güzelyurt’ta da bulunmadığını savundu.

Dub-le Meyhane Taverna:

“Endişelenecek bir durum yok”

Dub-le Meyhane Taverna isimli isimli de sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Sanatçının sadece tedbir amaçlı karantinaya alındığını kaydeden işletme, endişelenecek bir durum olmadığını gerekli açıklamayı sanatçının yapacağını belirtti.