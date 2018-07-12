EĞİTİMİN ‘PARALI’ YÜZÜ

Ayşe GÜLER

Yeni öğretim yılında geri sayım başladı, gözler özel okulların ‘eğitim harçlarına’ çevrildi.

Devlet okulları yerine, çocuklarının özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesini isteyen velilerin ödeyeceği rakamlar dudak uçuklattı.

2018-2019 eğitim yılında özel okula gidecek olan bir öğrenci için ortalama yıllık 7 bin 800 TL ila 31 bin 405 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

İki okul dışında, diğerlerindeki okul harçlarının döviz üzerinden olması bu rakamı zaman zaman daha da yukarıya çekebiliyor.

YENİDÜZEN, özel eğitim kurumlarının okul öncesi ve ilkokul bölümlerinin okul harçlarını araştırdı, ortaya çıkan tablo özel eğitime harcanan parayı da bir kez daha gözler önüne serdi.

Özel okullara harcanan paraların, henüz üniversiteye başlamadan velilerin cebinden servet çıkmasına neden olduğu da dikkat çekti.

Öte yandan okullarda kayıt döneminin devam etmesi nedeniyle öğrenci sayılarına yönelik bilgi paylaşılmadı.

7 BİN 800 TL İLE 31 BİN 405 TL: YENİDÜZEN, özel eğitim kurumlarının okul öncesi ve ilkokul bölümlerinin okul harçlarını araştırdı, ortaya çıkan tablo özel eğitime harcanan parayı da bir kez daha gözler önüne serdi. 2018-2019 eğitim yılında özel okula gidecek olan bir öğrenci için ortalama yıllık 7 bin 800 TL ile 31 bin 405 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. İki okul dışında harçlar döviz

2 okulda harçlar TL üzerinden…

Yapılan araştırmaya göre; özel okullarda, harçları TL üzerinden ödenen 2 kurum bulunuyor. Bunların biri TED, diğeri de Yakın Doğu İlkokulu.

Levent Koleji ve Girne Amerikan Koleji’ndeki okul harçları Euro üzerinden olmasına rağmen, artan döviz nedeniyle Eylül ayına kadar kuru 5 TL’den sabitledi.

Öte yandan Necat British College ile English School of Kyrenia (ESK)’da eğitim harçları Sterlin üzerinden ödeniyor.

Okul kıyafeti, ders kitabına ‘ek’ ücret…

Çocuklarını özel okula kayıt yaptırmak isteyen aileler yüklü miktardaki harçlar dışında bir de okul kitabı ve üniforma için de ekstra ücret ödemek zorunda kalıyor.

Bu bağlamda TED, Levent Koleji, Necat British College’de ders kitapları ve üniforma için ekstra ücret talep ediliyor. English School of Kyrenia’da ise okul ücretlerine öğle yemeği, ders kitapları dahil ilken üniformalar verilen ücretin dışında…

Yakın Doğu İlkokulu, Girne Amerikan Koleji’nde ders kitapları ve okul üniforması ücrete dahil.



Yeni kayıtlara da ekstra ödeme…

Özel okullarının bazılarında eğitim yılının başında ‘kayıt ücreti’ de alınıyor.

Levent College’de eğitim görecek bir çocuğun, okul harcı dışında 300 Euro’da kayıt ücreti ödemesi gerekiyor.

Necat British College’deki kayıt ücreti ise 200 Sterlin olarak belirlendi.

ÖZEL OKUL HARÇLARI TED: Anaokul 14 bin 535 TL, ilkokul 15 bin 975 TL aynı bölüm için Eylül ayı okul harcı 17 bin 750 TL.

Levent Koleji: İlkokul 3 bin 300 Euro (16 bin 500 TL), okul öncesi 3 bin Euro (15 bin TL) (Kur, 5 TL’ye sabitlendi”

Necat British College: Kreş yıllık 3 bin 500 Sterlin (21 bin 385 TL), 4 yaş için 3 bin 700 Sterlin (22 bin 607 TL), İlkokul 1’den 3’üncü sınıfa kadar yıllık 4 bin Sterlin (24 bin 440 TL), 4’üncü sınıf ile 6’ıncı sınıfa kadar 4 bin 250 Sterlin( 25 bin 967 TL)

English School of Kyrenia: 2 yaş grubu öğrenciler için yıllık 3 bin 990 Sterlin (24 bin 378 TL), 3 yaş, 4 yaş, 1. ve 2. sınıf öğrenciler için yıllık 4 bin 890 Sterlin (29 bin 877 TL). 4 ile 6’ıncı sınıf öğrenciler için 5 bin 140 Sterlin (31 bin 405 TL)

Yakın Doğu İlkokulu (KDV hariç): Kreş 7 bin 800 TL, okul öncesi 10 bin 800 TL, İlkokul 14 bin 40 TL.

Girne Amerikan Koleji: İlkokul yıllık 4 bin 500 Euro (22 bin 500 TL), okul öncesi aylık harç 400 Euro (2 bin TL). (Kur 5 TL’ye sabitlendi)

ÖZEL OKULLARDA DURUM NE?

YDİ: KDV hariç, 7 bin 800 TL ile 14 bin 40 TL arasında

Yakın Doğu İlkokulu’nda ilkokul dışında okul öncesi ve kreş bölümündeki harçlar TL üzerinden.

Ulaşım, öğle yemeği, ders kitapları, kırtasiye gerekçeleri ve okul kıyafetinin ücretsiz verildiği YDİ’de eğitim görecek bir öğrenci 14 bin 40 TL + KDV ödemek zorunda…

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısının ücretsiz verildiği belirtilen kreşte eğitim ücreti yıllık 7 bin 800 TL+KDV olarak belirlendi. Okul öncesinde eğitim görecek bir öğrenci için belirlenen harç ise 10 bin 800 TL+ KDV oldu.

TED’de eğitim: 14 bin 535 TL ile 17 bin 750 TL arasında…

Türk Eğitim Derneği (TED) Kuzey Kıbrıs Koleji’nde 2018-2019 eğitim dönemi için ilkokul ve okul öncesi öğrencileri için ücretleri belirledi.

Buna göre; peşin ve erken kayıtlarda anaokul için Haziran ayında belirlenen ücret 14 bin 535 TL. Bu fiyat yine ‘peşin ve erken kayıt’ üzerinden Temmuz ayında 15 bin 19 TL’ye, Ağustos ve Eylül aylarında ise 16 bin 150 TL’ye yükseliyor.

KDV dahil olan fiyata, yalnızca yemek ücreti dahil. Okul kitabı, kırtasiye ve servisten yararlanmak isteyen ailelerin ekstra ücret ödemesi gerekiyor.

Benzer şekilde TED Koleji’nin ilkokul bölümünde eğitim görecek öğrencilerin aileleri ise yıllık 15 bin 975 TL’yi gözden çıkarmak zorunda. ‘Peşin ve erken kayıt’ fiyatı olarak Haziran ayı için belirlenen ücrete 11 taksit yapılması halinde fiyat 17 bin 750 TL’ye yükseliyor.

Aynı aile, çocuğunu Temmuz, Ağustos ya da Eylül ayında okula kayıt ettirmek isterse taksitli olarak ödeyeceği ücret sabit, 17 bin 750 TL.

Ancak peşin ve erken kayıtlarda Temmuz’da 16 bin 507 TL olan okul harcı, Ağustos ayında 16 bin 862 TL’ye, Eylül’de ise 17 bin 750 TL’ye yükseliyor.

Levent Koleji: Harçlar Euro üzerinden, 5 TL’ye endekslendi…

Levent Koleji’nde okul harçları Euro üzerinden olmasına rağmen, 5 TL’ye sabitlendi.

İlkokul’da eğitim almak isteyen bir çocuğun ödemesi gereken okul ücreti, peşin ödemelerde 3 bin 300 Euro.

Bu fiyata yalnızca yemek ücreti dahil. Okula kayıtta kıyafet, kitap ve kayıt adı altında 300 Euro’luk ek ödeme de yapılması gerekiyor. Aileler, ulaşım için ise 650 Euro ödemek zorunda.

Levent Koleji, okul öncesine kayıt olacak öğrencilerden alınan yıllık ücret ise 3 bin Euro. Yine 5 TL’lik sabit kur üzerinden hareket ediliyor. Ulaşım ve kayıt ücreti ise ilkokulda ödenen miktarla aynı.

Girne Amerikan Koleji…

Girne Amerikan Koleji’nde ise 15 Eylül’e kadar yapılacak okul kayıtlarda hem Euro olan harçlar, 5 TL’ye sabitlenirken hem de yüzde 10 indirim uygulanması kararlaştırıldı.

Bu bağlamda ilkokulda eğitim görecek çocukların aileleri ulaşım hariç 4 bin 500 Euro ödemesi gerekiyor.

Söz konusu okul harcına, yemek, kitap ve kıyafet ücretleri dahil. Ulaşımdan yararlanmak isteyen ailelerin ise 800 Euro ekstra ücret ödemesi gerekiyor.

Öte yandan kolej bölümünde belirlenen yıllık okul harcı 5 bin 300 Euro.

Okul öncesi için belirlenen aylık okul harcı 400 Euro, asker, polis ve öğretmen ailelerine indirim uygulanıyor.

Necat British College: Kreşe 3 bin 500 Sterlin, ilkokul 4-6 sınıf 4 bin 250 Sterlin..

Necat British College’de ise kreş için yıllık 3 bin 500 Sterlin, 4 yaş için ise belirlenen okul harcı 3 bin 700 Sterlin.

İlkokul 1’den 3’üncü sınıfa kadar yıllık ödenecek okul harcı 4 bin Sterlin olarak belirlenirken, bu rakam 4’üncü sınıf ile 6’ıncı sınıfa kadar 4 bin 250 Sterlin olarak belirlendi.

Yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilerden 200 Sterlin kayıt ücreti bir defaya mahsus alınıyor.

Okul harçlarına öğle yemeği dahil ancak ders kitapları ve üniforma ücrete tabi değil.

ESK: 3 bin 990 Sterlin-5 bin 140 Sterlin…

The English School of Kyrenia (ESK)’ da okul ücretleri Sterlin üzerinden ödeniyor.

2 yaştan itibaren öğrenci kabul etmeye başlayan okulda bu grup için belirlenen okul ücreti yıllık peşin 3 bin 990 Sterlin.

3 yaş, 4 yaş, 1. ve 2. sınıf öğrenciler için belirlenen okul harcı yıllık 4 bin 890 Sterlin.

Okulda eğitim görecek 4 ile 6’ıncı sınıf öğrencilerinin ailelerinin yıllık ödediği harç ise 5 bin 140 Sterlin. 2 yaş, 3 yaş ve 4 yaş sınıflarının okul ücretlerine öğle yemeği, ders kitapları ve süt molası dahil iken diğer sınıflarda da aynı uygulama geçerli. Okul üniformaları, verilen ücretin dışında.