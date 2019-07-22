Eğitimin 'haritası' çıkarıldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Okulların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Anketi”nin sonuçlarını açıkladı.

KTÖS, anket sonucunda ortaya çıkan veriler ışığında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın gerekli adımları atmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, bakanlığın; verileri dikkate alıp, çocukların eşit nitelikli bir eğitime erişimi noktasında cesaretli davranıp somut adımları atmasını istedi.

KTÖS, anket sonucunda bakanlığın atması gereken verileri şöyle sıraladı:

“Okulların kapasitesinin artırımı fizibilite çalışması ve kaynak, Okul kapsam bölgeleri ve okul öğrenci kapasiteleri ile ilgili somut adım, Okul içi özel eğitim ve PDR hizmetleri için gerekli servislerin kurulması, Okullara bütçe oluşturma ve okul içi düzenlemelerde ( taşımacılık, kantin, ihale) okul kurullarına sorumluluk verme, Hizmet içi kurslar ve aile eğitimine önem verilmesi, Teknolojik donanım için çalışma ve kaynak, Okul-Aile sözleşmesinin hayata geçirilmesi, Okulların kadro ihtiyaçlarının 16 Eylül’e kadar tamamlanması.”

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, meselenin; çocukların nitelikli eğitim alma hakkı olduğunu ifade ederek, okulların ihtiyaçları ve gelişimleri açısından “mali disiplin ve kamusal harcamalardan kesinti” mazeretlerini kabul etmeyeceklerini ve konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

Maviş, okulların alt yapılarının geliştirilmesi ve ihtiyaç olan kadroların Ağustos sonuna kadar tamamlanabilmesi için Haziran ayında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ile iki görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu görüşmeler esnasında okulların okul öncesi öğretmeni, ilkokul öğretmeni, özel eğitim öğretmeni, denetmen, hademe, öğretmen yardımcısı, yönetici, oryantasyon, PDR ihtiyaçları ve yeni okul ile var olan okulların alt yapılarının geliştirilmesi ile ilgili somut ve sürdürülebilir bir planlama istediklerini kaydetti.

Kadro ihtiyaçları içerisinden okul öncesi ve sınıf öğretmenliği nakil sürecinin başlamasını olumlu bir adım olarak görmelerine rağmen diğer kadrolar ile ilgili sürecin başlamaması halinde eğitim bütünlüğü açısından bir şey ifade etmeyeceğinin açık ve net olarak ortada olduğunu belirten Maviş, şöyle devam etti:

“Ülke içerisinde değişken bir nüfus hareketine sahip bulunmamızdan dolayı köy okulları öğrenci kaybına uğrarken, şehirlerde kalabalık sınıflar başlı başına bir sorun yumağı haline dönüştü. Bu anlamda ısrarcı olduğumuz okulların kapasitesine göre öğrenci kabulü ve eğitim şuralarında öğrenci sayıları ile ilgili kararların hayata geçirilmesi zaruridir. Bu anlamda Mağusa’da 3, Lefkoşa 1, Girne’de 5, Güzelyurt’ta 1 ve Karpaz’da 1 yeni okul ihtiyacı öğrenci sayılarını kabul edilebilir alt sınırlara çekecektir. Bu yıl içerisinde Girne merkez ve Mağusa merkezde öğrenci kabul tüzüğü ile önlemler alınıp, gerekli ek sınıflarında inşa edilmesi gerekmektedir.

Eğitim Bakanlığı alt yapı, teknolojik gelişim, mefruşat ve kitap ihale süreçlerini tamamlaması için gerekli önlemleri almalı, geçtiğimiz yıl yaşanan kaosu okullara yaşatmamalıdır. Geçtiğimiz yıl yaşanan doğal afetleri ise bir ders olarak görmeli ve bu yıl önceden önlemleri alınması için çaba sarf etmelidir.”

Burak Maviş, bununla birlikte KTÖS’ün okullar içerisinde bir dizi anket çalışması yaparak okulların kapasiteleri ile ilgili veri tabanı oluşturduğunu belirterek, yapılan çalışmanın Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yol haritası olacak kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

Maviş, yapılan araştırmaya göre ortaya çıkan verileri şöyle sıraladı:

“Okulların % 62’sinde güvenlik kamerası vardır; Okulların % 8’i elektronik güvenlik sistemini yeterli bulmaktadır. Okulların % 11’nde kapalı spor alanı bulunmaktadır. Okulların sadece % 3’ünün deprem fizibilite analizi bulunmaktadır. Okulların % 66’sında tuvaletler öğrenci oranına göre yeterli düzeydedir. Okulların % 63’ünde idari odalar yeterli düzeydedir. Okulların % 76’sında öğretmen odası yeterli düzeydedir. Okulların % 84’ündeki derslikler öğrenci oranına göre yeterli düzeydedir. Okulların % 87’sinde açık oyun alanı bulunmaktadır. Okulların sadece % 68’inin elektrik kapasitesi yeterlidir.

Okulların % 100’ünde internet bulunmaktadır. Okulların internetinin % 52’si KAMUNET tarafından ücretsiz sağlanırken, % 48’i maalesef kendi imkanları ile özel şirketlerden tedarik etmektedir. Okulların % 42’si ADSL ve telefon bağlantılarını yeterli bulmaktadır. Okulların % 93’ü kantin hizmetlerini yeterli bulmaktadır. Okulların sadece % 10’unda fen laboratuvarı ve resim atölyeleri yeterlidir. Okulların % 69’unda müzik atölyesi yeterlidir. Okulların % 66’sında İngilizce odası yeterlidir. Okulların % 33’ünde çok amaçlı salon yeterlidir. Okulların % 26’ünde bilgisayar odası yeterlidir. Okulların % 23’ünde kafeterya yeterlidir.”

Maviş, okulların yıllık bütçe ihtiyacının 25 bin ile 100 bin TL arasında olduğunu ve bütçeye devletin katkısının yok denecek kadar az olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Okulların % 16’sının etkinlik dersleri için mefruşatı yeterlidir. Okulların % 46’sının sınıf içi mefruşatı yeterlidir. Bakanlık tarafından gönderilen temizlik malzemeleri ve A4 kağıtları ancak okulların sadece % 24’ne yeterli gelmektedir. Okulların %43’ünün ecza dolabı yeterlidir. Okulların % 26’sının fax makinesi yeterlidir. Okulların % 35’inin fiber su deposu yeterlidir. Okulların % 47’sinin fotokopi makinası yeterlidir. Okulların % 32’sinin kliması yeterlidir. Okulların klimalarının % 59’u İnverter A sınıfıdır. Okulların % 52’i led ışık kullanmaktadır. Okulların % 54’ünün oyun parkı bulunmaktadır. Okulların sadece % 24’ünde yangın söndürücü yeterlidir. Okulların % 80’ i hizmet içi eğitimleri yetersiz bulmaktadır. Çok Kültürlü Eğitim, Yabancı öğrencilere Türkçe Öğretimi ve Oryantasyon, Çocuklarda Şiddet ve Davranış Bozukluğu, Aile Eğitimi, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi, Öğretmen ve İdarecilerin Hak Sorumlulukları okullar tarafından en çok talep edilen hizmet içi kurslar olmuştur. Okullardan gelen dönüt ışığında 17 yönetici, 45 öğretmen yardımcısı, 33 kadrolu hademe, 16 bekçi, 4 de sekreter ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. Okulların % 14’ünde TC’den gelen rehber öğretmenler çalışmaktadır. Okulların % 18’inde TC’den gelen özel eğitim öğretmenleri çalışmaktadır. İlkokul ve okulöncesi okulların sadece % 13’nde Rehber Öğretmen bulunmaktadır. İlkokul ve okulöncesi okulların sadece % 20’sinde özel eğitim öğretmeni vardır. Toplamda okullarımızın 78 PDR, 52 Özel eğitim öğretmenine ihtiyacı vardır.”

KTÖS Eğitim Sekreteri Maviş, yapılan araştırmanın sonucunda; “devletin eşit, ulaşılabilir ve kamusal bir eğitim hizmeti sunduğunun söylenemeyeceğini” ifade ederek, okullar arasında farklılıklar olduğu gibi imkanlar açısından da okulların sınırlı bir bütçe ile hayatta kalmaya çalıştığının bir gerçeklik olduğunu kaydetti.

Maviş, özellikle okul güvenliği, deprem fizibilitesi ve teknolojik donanım noktasında eleştirilecek birçok noktanın ortaya çıktığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın verileri dikkate alıp, çocukların eşit nitelikli bir eğitime erişimi noktasında cesaretli davranıp, somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

“Sendika olarak, bu çalışmanın bir başlangıç olmasını ve diğer paydaşlar tarafından geliştirilmesi temel arzumuzdur” diyen Maviş, “Meselenin; çocuklarımızın nitelikli eğitim alma hakkı olduğunu hatırlatır, okulların ihtiyaçları ve gelişimleri açısından mali disiplin ve kamusal harcamalardan kesinti mazeretlerini kabul etmeyeceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız” ifadelerini kullandı.