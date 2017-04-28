Eğitime yatırım

Üç yıl önce Kıbrıs İlim Üniversitesi’ni kurarak faaliyet gösterdikleri çok sayıdaki sektöre eğitim alanını da ilave eden ÖZOK ailesi, Dikmen’de alınan 400 dönüm’e yakın büyüklükteki arazide toplamda 60 milyon sterling tutarında yatırım yaparak Üniversite Kampüsü kuruyor.

2013 yılında kurdukları Kıbrıs İlim Üniversitesi ile eğitim alanındaki yatırımlarına start veren Özok ailesi, Girne Ballapais, Ozanköy kavşağında sekiz milyon Sterling tutarında bir yatırımla kurulan kampüsü, Dikmen’de alınan arazide büyütmeye karar verdi.

2000’den fazla öğrenci kapasiteli Girne Kampüsü’nde, özellikle Sağlık Bilimleri ve Mühendislik Bilimleri eğitiminin ihtiyaçlarına tam anlamı ile cevap veren son teknoloji ile donatılmış laboratuarlar, Hukuk fakültesi için Sanal Mahkeme Salonu ve kütüphane gibi eğitimle doğrudan alakalı birimlerin yanısıra öğrencilerin dersten kalan zamanlarını faydalı bir biçimde değerlendirmeleri için çeşitli spor alanlarının ve kantin, kafeterya gibi sosyal alanların zaten var olduğuna dikkat çeken Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Özok, “bu kampüs bizim eğitime ilişkin vizyonumuzu ve kalite anlayışımızı yansıtabilecek özelliklere sahip olmasına rağmen, ailemizin ismine yakışan ve ülkemizin ‘eğitim adası KKTC’ vizyonunu daha iyi bir biçimde temsil edebilecek niteliklere sahip bir üniversite kampüsü için büyük bir yatırıma girerek “Özok Öğrenci Kenti“nin inşaatına başladık” dedi.