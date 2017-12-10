“Eğitime geldim, fuhuşa zorlandım”

“Yabancı Öğrencilerin Kıbrıs’ta Deneyimlediği Sorunlar”a ilişkin Gaile dergisinin bugünkü sayısında yer alan röportaj, bir öğrencinin fuhuşa zorlandığı iddiasını ortaya koyuyor.



Kıbrıs’ta yaşayan bir Nijeryalı kadından aldığı “Üniversite ve diğer masraflarının karşılanması” teklifi üzerine ülkemize yüksek öğrenime geldiğini söyleyen Glory: “Buraya geldiğim zaman, vardığım ilk gece beni fuhuşa zorladı.”



Kıbrıs’a gelmesine aracılık eden kadının kendisine 40,000 Euro borcu olduğunu ve bunu ödeyebilmek için de fahişelik yapması gerektiğini söylediğini aktaran Glory, tehditler aldığını belirtti.

“Burada kimsem olmadığı için kilisede rahiple konuştum, bana polise gitmemde yardımcı oldu.



“Ağlıyordum. Evde yemek bile yememiştim. Param yoktu ve açtım. Aynı gün kiliseye geri gittim. Fuhuş yapan başka kızlar da vardı. Polis o kızlara da yardımcı olmaya çalıştı. Ancak kızların korktukları için doğruyu söylemedi.”



“Glory” altı ay boyunca Sosyal Riskleri Koruma Vakfı’nda çalıştığını, para biriktirdiğini ve dondurduğu okuluna devam ettiğini de anlattı.



---------------------------

Bugün Yenidüzen’le birlikte Gaile Özel Sayısı’nda

---------------------------