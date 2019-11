"Eğitime ayrılan bütçe son 5 yılın en düşük seviyesinde"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) “Maliye Bakanlığının sendikaları toplu sözleşme masasına çağırmaması, çalışanların sorun ve taleplerine kulak tıkaması, eğitime ayrılan bütçenin son beş yılın en düşük seviyesinde olmasını” eleştirdi.

Sendika yetkilileri bugün saat 10.30’da Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na “halka yalan söylemeyi bırakma” çağrısında bulundu.

Eylem: "Sendikalar, toplu sözleşme masasına çağrılmıyor"

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem 2020 Mali Yılı Bütçesinin Meclis’te görüşüldüğüne işaret ederek, sendikaların halen Maliye Bakanlığı tarafından toplu sözleşme masasına çağrılmadığını, görüşme masasını berhava ettiğini ve sendikalarla görüşmeyi kabul etmediğini ileri sürdü.

Eylem ayrıca öğretmen başına düşen öğrenci sayısından bahseden siyasilerin OECD ülkelerindeki rakamlara bakmasını tavsiye etti.

Elcil: "Eğitim bütçesi son beş yılın en düşük oranına sahip"

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de dörtlü hükümeti bozup UBP ile koalisyon kuran HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ı eleştirerek, TC’den para alınacağı vb. birçok vaatler verip hiçbirini yerine getirmediğini savundu. Elcil, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye’nin parasına ihtiyacı olmadığı tek ihtiyacın düzenli ve denetlenebilir şekilde vergi toplamak olduğunu savundu.

Elcil, yeni okul binası yapımıyla ilgili hiçbir düzenleme olmadığı gibi, 35-40 kişilik sınıflarda öğretmen ve çocukları ders yapmak zorunda bırakan bir sistemin bulunduğunu belirtti.

1974 yılında Girne nüfusunun 7 bin şimdi ise 127 bin olduğunu söyleyen Elcil, 74’ten beri Girne’ye 1 ilkokul bir de ortaokul yapıldığını hatırlattı ve Türkiye’nin 10’uncu, aynı zamanda Kıbrıs’ın 3’üncü zengini konumundaki olan bir kişinin vergi vermediğini iddia etti.

“Devletin ve hükümetin kimseye borcu yok” şeklindeki söylemin tamamen yalan olduğunu savunan Elcil, açılan davalar karşısında vereceği olan KKTC devletinin şu an borçlu konumunda olduğunu ileri sürdü ve Maliye Bakanını halka doğruları söylemeye çağırdı.

Elcil, “Başbakanın kendini ispat için Strazburg’a gezmeye gittiğini” iddia ederek, ülkedeki sorunlarının ise yumak olarak ortada durduğu görüşünü ifade etti.

Elcil’İn konuşmasının ardından hazırlanan ortak basın açıklamasını KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş okudu.

Maviş: "Eğitim bütçesi 2015 yılından bu yana döviz bazında yüzde 7 geriledi"

Maviş, eğitim bütçesinin son beş yılın en düşük oranına sahip olduğunu ifade ederek, 2013 yılında 14,2; 2015 yılında 13,8; 2018 yılında 12,6 olan eğitim bütçesinin 2019/2020 yılı için 11,55 öngörüldüğünü. Eğitim bütçesinin 2015 yılından bu yana döviz bazında yüzde 7 gerilediğini ifade etti.

OECD ülkelerine bakıldığı zaman ortalama kamusal eğitim için ilkokuldan liseye bir öğrencinin asgari 4 bin, azami 15 bin olmak üzere ortalama 10 bin 520 dolar harcadığını anlatan Maviş, KKTC’de bu rakamın ilkokuldan lise son kademesine 2 bin 437 dolar, ilköğretim kademesindeki her öğrenci için 2 bin 30 dolar, ortaöğretim kademesindeki her bir öğrenci için 2 bin 547 dolar ve mesleki teknik kademesindeki her bir öğrenci için 4 bin 321 dolar olduğunu kaydetti.

Maviş yeni bütçede (2020), siyasi partilere yüzde 19,5 artış, tartışmalı bir konu olan okul taşımacılığına yüzde 20 artış öngörüldüğünü, bakanlıkların bütçelerinin içerisindeki “Dinlenme, kültür ve din hizmetleri kaleminin” de hatırı sayılır oranda artırıldığını, ancak “Göç Yasası’ndan göreve başlayan herkese ilave hak ve menfaat verecek herhangi bir yasal düzenleme ve toplu iş sözleşmesi öngörülmediğini, aynı zamanda eğitimde süre ile ilgili herhangi bir kaynak belirtilmediğini aktardı.

Maviş, şöyle devam etti:

“Eğitimin en önemli paydaşı olan sendikalarımızın yasa gereği her yıl mali protokole çağrılması gerekmektedir. Eğitim-öğretim ihtiyaçları temel alınarak ve tartışılarak bütçe hazırlanması gerekirken protokol masası hükümetçe berhava edilmekte, yasaya aykırı davranılmaktadır.

UBP-HP Hükümetinin yetkili sendikalara derhal mali protokol çağrısı yapması ve yasayı yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz.”