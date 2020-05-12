“Eğitime 30 Haziran’a kadar ara verdik”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okullarda yürütülen örgün eğitime 30 Haziran 2020 tarihine kadar ara verdiklerini belirterek, Bakanlığın 2019-2020 eğitim öğretim yılının tamamlanması adına çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu açıklamasında, dünya çapında etkilerini yoğun biçimde gösteren ve salgın şeklinde gerçekleşen Covid-19 virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararlar neticesinde 10 Mart 2020 tarihinde Bakanlığa bağlı okullarda, eğitim faliyeti yürütülen tüm kurumlarda ve kreşlerde eğitime ara verildiğini anımsattarak, “Sağlık Bakanlığı’ndan alınan öneriler ve yapılan istişareler doğrultusunda, okullarımızda yürütülen örgün eğitime ara verilmesi kararı 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.” dedi.

Bu karar doğrultusunda, Bakanlığın, 2019-2020 eğitim öğretim yılının tamamlanması için sosyal mesafe ve hijyen kurallarını da dikkate alarak gerekli sınav ve diğer işlemleri gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirten Çavuşoğlu, sınıf geçme ile ilgili üzerinde yürütülen çalışmaların yasal prosedürün tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağına, mezuniyet işlemlerinin de sınıf geçme düzenlemelerine paralel olarak yeniden takvimlendirileceğine dikkat çekti.

2020-2021 eğitim öğretim yılı akademik takviminin ise oluşan eğitim kayıplarını göz önünde bulundurularak hazırlandırıldığına işaret eden Çavuşoğlu, ilgili sendikalarla yapılacak görüş alışverişinden sonra yeni takvimin açıklanacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Merkezi Sınavların ise geçtiğimiz hafta açıklanan tarihlerde, Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda hijyen kurallarına uygun ve sağlıklı koşullarda gerçekleştirileceğini vurguladı.