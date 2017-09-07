Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’yı, “okullardaki eksikliklerin giderilmemesinden” dolayı eleştirdi. ‘’ ‘Eğitimden anlamayan Eğitim Bakanı’’ olarak tarihe geçecek olan Sn. Özdemir Berova’nın ortaya koyduğu icraatlar eğitimi tam bir kaosa sürüklemektedir” dedi.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, “Öğretmen, okul yöneticisi nakillerini adam kayırma ve partizanlık zihniyeti yüzünden tamamlayamayan, okullardaki tamirat ve tadilatları bitiremeyen, ders kitapları ile kırtasiyeyi okullara göndermeyen, öğretmenlerin çalışma saatleri ile çalışma takvimini sendikamızla istişare edip hazırlayamayan, öğretmen atamalarını gerçekleştiremeyen, okullardaki idareci eksikliklerini gideremeyen, öğretmen yardımcılarını atamayıp kaçak çalışmaya göz yuman, okullara cari bütçe ayırmayan, öğrenci taşımacılığına düzen getirmeyen, okul kantinlerini yandaşlarına peşkeş çekip ihaleleri alanları gizleyen, Londra Türk Dili ve Kültürü Okulları’na öğretmen göndermeyip tarikatlara bu alanı terk eden, laik ve demokratik öğretmenleri yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kapatmak için uğraş veren, öğretmenlere hizmet içi kurs bile düzenleyemeyen, acil okul ihtiyacı olan Girne’ye okul binası yapmayıp 40 öğrencili sınıflar yaratan Sn. Özdemir Berova’nın o makamda ne işi vardır” diye sordu.

Elcil, okullardaki eksikler nedeniyle okulların akademik takvimde belirlenen tarihte açılmasının mümkün olamayacağından dolayı yönetici ve öğretmenler için okulların açılışının 8 Eylül’e ertelendiğini ancak eksikliklerin giderilmesi için sürenin yeterli olmayacağını belirtti.

Elcil, okulların açılışının okul yöneticileri ve öğretmenler için 8 Eylül, öğrenciler için 18 Eylül, kayıtlar için ise 12 Eylül’e kadar olmasının protokol ile kayıt altına alındığını söyledi

Açıklamada, Elcil’in Berova’ya yönelik eleştirileri arasında; “Bu gerçekler ışığında her zaman sorunları erteleme mantığı ile hareket eden ve eğitimi kaosa sürükleyen Sn. Özdemir Berova’nın en başarılı olduğu alan ise Kuran kurslarını organize etme ve Hala Sultan İlahiyat Koleji Mezuniyet Töreni’nde Kıbrıs Türk toplumuna hakaret eden öğrenciyi alkışlama olmuştur” de yer aldı.