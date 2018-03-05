Eğitimde Yenilikçi Olabilecek miyiz?

OECD, ‘Geleceğin Eğitimi ve Becerileri 2030 Raporu’nu yayımladı. Raporda dikkat çeken bulgular var. İşte onlardan bazıları:

Eğitim, sürdürülebilir geleceğin oluşmasına katkı sağlayacak bilgi, beceri ve değerlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Geleceğin belirsizliğine karşı öğrenciler merak, hayal gücü ve mücadeleci yönlerini geliştirmeli.

Ülkeler, “Öğrencilerin geleceği şekillendirmek için hangi beceri, bilgi ve değerlere ihtiyacı var?” ve “Nasıl bir eğitim sistemi bunların geliştirilmesini sağlar?” sorularına yanıt bulmalı.

Çocuklar, anahtar kavramlar üzerinde çalışmak için yeterli zaman bulamaz, yeteri kadar uyuyamaz, arkadaş edinemez ve egzersiz yapamaz durumdadır. O nedenle “daha fazla öğrenme” yerine, “kaliteli zaman geçirme” anlayışına geçilmeli.

Bugünkü eğitim anlayışları değişime uğramazsa 2030 yılında çocuklar yaşamları için yeterli zaman bulamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar.

Bizim eğitim sistemimiz de yukarıdaki bulguları destekler niteliktedir. Gerçekten yenilikçi bir anlayışla eğitimi dönüştürmemiz gerektiği aşikar. İşte tam da bu nedenlerle geleceğe yönelik projeksiyonlar içeren bir eğitim strateji planına ihtiyaç duyduğumuzu ısrarla dile getirenlerdenim.

Bu yüzyılda ‘’bilgi’’ ile sosyal hayat biçiminin her geçen gün değişmekte olduğunu ve buna bağlı olarak da yetiştirilmek istenen insan modelinin değiştiğini kabul etmekle işe başlamalıyız. Geçmişte yaptıklarımızın aynılarının daha iyisini yapsak bile ilerleyemeyeceğimiz ortada… Yeni yaklaşımları ve anlayışları eğitim sistemimize entegre etmemiz gerekliliği bir zorunluluk… Bu gerekliliği bize, içinde bulunduğumuz çağ söylüyor…

Bugün var olan birçok mesleğin, 15 yıl önce adını bile bilmiyorduk. Gelecek 15 yılda ortaya çıkacakları tahmin bile edemiyoruz… Başka bir ifadeyle; 2018’in Eylül’ünde ilkokul birinci sınıf olacak çocukları, 2030’da birer genç olarak henüz ortaya çıkmamış mesleklere ve bilgi dünyasına hazır hale getirmeliyiz.

Bunun için de sınavların eğitim sistemini esir almadığı, öğrenciyi merkeze alan, teknolojinin kullanıldığı, öğrencilerin okulu ve öğrenmeyi sevdiği bir ortam oluşturarak öğrencilerin daha fazla ezberleme yerine, daha fazla kaliteli zaman geçirdiği eğitimsel iklimi kurmayı başarmalıyız…

Eğitim sistemimizde gelenekçi yaklaşımdan yenilikçi yaklaşımlara doğru eğitimi dönüştürmeliyiz. Bu bağlamda 2 önemli adımı kararlılıkla atmalıyız.

Eğitim-öğretim uygulamalarımızı değiştirmeliyiz: Bireysel yetenekler, iletişim becerileri, ekip çalışma yeterliği, sezgi, kara verme, yaratıcılık ve hayal gücü becerilerini hem sınıf içi uygulamalarda ve hem de ölçme-değerlendirme testlerinde işe koşmalıyız. Bugünkü eğitim anlayışımız düşünmeyi engellemektedir: Düşünme “mevcut bilgilerden başka bir şeye ulaşma” ve “eldeki bilgilerin ötesine gitme” demektir. Özellikle üst düzey düşünme becerilerini sisteme dahil etmeliyiz. Her öğretim düzeyinde ders, içerik ve sunumu, öğrencilere eleştirel düşünmeyi öğretecek şekilde düzenlenebilir. Lise öğrenimini tamamlayan birey önyargı, tutarlılık, bilgiye ulaşma ve sunulan bilginin güncelliği konusunda bir değerlendirme yapabilmelidir.

Aksi durumda ne yenilikçi bir eğitim ne de yenilikçi bir toplumun parçası olmaktan bahsedebiliriz. Yapacağımız her şey geçmişe yani statükoya ve geleneksel anlayışa daha sıkı bağlanmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Biliyor muydunuz?

2018 Global Öğretmen Ödülü Adayları Belirlendi

İngiliz Varkey Vakfı tarafından verilen ve ‘Eğitim Nobel’i’ olarak bilinen ‘Küresel Öğretmen Ödülü’ne bu yıl Türkiye’den de bir aday var. Ödül finaline kalan 10 aday bu yıl Bill Gates duyurdu. İşte Bill Gates’in finalistleri açıklarken yaptığı konuşma:

“Dünya’da ilerlemeyi ve gelişmenin ana şalteri eğitimdir. Bireyler ve toplumlar için her türlü olanağı sağlayan bir ana şalter… Araştırmalar gösteriyor ki insanın harika bir öğretmeni olması, öğrencilerinin en iyi eğitimi almalarındaki en önemli faktör olabiliyor. Bu yüzden Global Öğretmen Ödülü’nü ve bu ödüle aday 10 finalisti açıklamak istiyorum. Bu öğretmenler, 173 ülkeden gelen 30.000 den fazla başvuru arasından seçilmiştir. Finalistler bir dizi kritere göre seçildiler. Bu kriterler arasında; öğrencilerine ilham verme ve öğrenmelerini sağlama, eğitim lideri olmaları, sınıfa yenilik getirmeleri, meslektaşlarına öncülük yapmaları ve işbirliğine son derece açık olmaları yer almaktadır. İşte 21018 Global Öğretmen Ödülü’nün 10 finalisti:”

Marjorie Brown (Güney Afrika) Eddie Woo (Avustralya) Andria Zafirakou (İngiltere) Diego Mahfouz Faria Lima (Brezilya) Glenn Lee (ABD) Jesus İnsilada (Filipinler) Koen Timmers (Belçika) Luis Miguel Bermudez Gutierrez (Kolombiya) Nurten Akkuş (Türkiye) Barbara Anna Zielonka (Norveç)

Not: Finalistler arasında bulunan Nurten Akkuş, Samsun Ayvacık bir anaokulu öğretmeni.

Aklınızda Bulunsun

2018 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuruları Başladı

ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen sınav takvimi içerisinde 2018 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 1 Mart 2018 tarihinde başladı. Başvurular 21 Mart 2018’de sonlanacaktır. Geç başvuru tarihi ise 4 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir.

YKS ile ilgili önemli tarihler şöyle: 1.Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 23 Haziran 2018 Cumartesi, 2.Oturum ve Yabancı Dil Oturumu ise 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 31 Temmuz 2018 Salı günü açıklanacak.