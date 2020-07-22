‘Eğitimde Yeniden Yapılanma Paneli’ düzenlenecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, yarın akşam saat 19.30’da KTAMS’ta ‘Eğitimde Yeniden Yapılanma Paneli’ düzenleyecek.

Kokteylle başlayacak olan panelde konuşmacılar, pandemi süreci sonrasında eğitimin yeniden düşünülüp planlanmasına yönelik konuları ele alacaklar.

Panelde Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) adına Burak Maviş, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) adına Hasan Soyer, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) adına Hasan Soyer ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Eğitim Sekreteri Çiçek Göçkün Bayramoğlu konuşma yapacak. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın açılış konuşmasını yapacağı panele ilgi duyan herkes katılabilecek.