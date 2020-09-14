“Eğitimde sıfır planlamayla sınıfta kalındı”

Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi görüşmelerinde söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, özellikle eğitimde yaşanan kayıplara işaret etti, Eğitim Bakanı’nın Meclis Genel Kurulu’nda bulunmayışını eleştirerek “Neredesiniz? İnsanlar çocuklarının geleceği hakkında endişeli ama kendisi burada değil. Ne anne baba ne öğrenci ne okul idaresine yol çizmediniz” dedi, Bakanı istifaya çağırdı.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, çocukların eğitim hakkının elinden alınarak hükümetin her gün anayasayı ‘çatır çatır’ çiğnediğini belirtti, eğitimde sıfır planlama ile “sınıfta kalındığını” vurguladı.

Genel Kurul’da konuşan Özdenefe, “Eğitim bakanı nerede? İnsanlar çocuklarının geleceği hakkında endişeli ama kendisi burada değil… 1 Eylül’de açacağım dediniz sonra Sağlık Bakanı’yla ortak toplantı yaptınız 14 Eylül dediniz. Sonra ondan da vazgeçtiniz ana sınıf ve 1-2 dediniz. İşinize geldi mi Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nu referans alıyorsunuz. Ne anne babaları ne öğrencileri ne de okul idaresine yol çizmediniz, planlama yapmadınız” diye konuştu.

Özdenefe’nin eğitimle ilgili ifadeleri şöyle: “Gidin bakın kaç çocukta tablet var? Kaç çocuğun başında ailesi durabiliyor? Gidin bakın bakalım. Bu çocuklar 7 aydır okula gitmezler. Sınıfta geri kalma, utanma yaşanacak, sonra da bu çocuklar toparlanacak ve bu ülkede kendine bir yer bulup, geleceğini kurabilecek… Bu toplumun yakasından düşün…

İstifa edin diyoruz, daha ne diyelim? Sağlıkçılar madden ve manen perişan. Veliler perişan, çocuklar perişan ve ben mi haddimi aşarım? Siz o koltukta oturarak haddinizi aşıyorsunuz! Derhal kriz masası kurup, bunu değerlendirin. Siz anayasayı çiğniyorsunuz. Öğrencinin öğretim hakkını elinden alamazsınız”.

“Özel kurumlar pozitif bildirimlerini yapıyor mu?”

Sıla Usar İncirli gibi Covid-19’un bildirimi zorunlu hastalıklar arasında girip girmediğin soran Fazilet Özdenefe, özel kurum ve kuruluşlarda da test yapıldığın ve hastalığın kontrolden çıkmanın eşiğinde olduğunu belirtti.

Özdenefe, “Biz size dediydik demekten usandık! Bunu bildirimi zorunlu yapmadıysanız, “Gözümüzden kaçtı” cevabını kabul etmiyorum. Eğer bunu bildirimi zorunlu hastalık olarak yapmadıysanız, bunu çıkıp kürsüden açıklamayınız. Ha eğer koyduysanız da koşullarını ve nasıl takip edildiğinin detaylarını bize açıklayın. Özel kurumlar pozitif bildirimlerini yapıyor mu? Siz bunları denetliyor musunuz?” dedi.

“Yasanın yürürlüğe girmesi çarşamba gününe kaldı”

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre yetkinin Sağlık Bakanlığı’nda olduğuna işaret eden Özdenefe, yetki kimdeyse sorumluluğun da onda olduğunu belirtti.

Yasanın görüşüldüğü ilgili komitenin de üyesi olan Özdenefe’nin ifadeleri şöyle:

“Biz bazı değişiklikleri yapmak ve tedbirler almak için bugün yeniden bir araya geldik. Bu yeterli midir? Değildir. Ama biz bu değişikliği yapmak için çok geç kaldık. Bugün dahi geçiremeyeceğiz bunu çünkü ivediliği yok. Bugün görüştükten sonra Çarşamba günü de tekrar bir araya geleceğiz, 3. oylaması da yapılacak yani süreç çok yavaş işledi. Bugünden sonra eksiklikler tespit edilip, gereğinin yapılması için planlamalar yapılması gerekir. Komite olarak mütevazi olamayacağım. Biz bu yasayı bugün baştan aşağı değiştik. Yüzde 90’ını değiştik. İhlallerin ne olduğunun çerçevesi çizilmeden Bakanlar Kurulu’na verilmesini uygun görmedik. Hem cezalandırma kanuni prensipleri hem de halkın da kabul edebileceği bir noktaya gelmesi açısından farklı çalışma yaptık. Bunlar halkın bilgisine gelecektir. Bir aylık asgari ücretin 10’da 1’i uygulanacak. Sonrasında ise bunun suç olduğu ve mahkemenin cezai kararı vermesi gerektiği kanısına vardır. İlgili yer 24 saat içerisinde kapanacak maddesi koyduk ki caydırıcı olsun ki kovidle mücadele kurallarına uyulabilsin.”