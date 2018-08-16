Eğitimde ‘kur sabitleme’ ve TL’ye geçiş

Dövizin etkisiyle yükseköğrenimde öğrenci kaybı yaşanacağı endişesi üniversiteleri çeşitli tedbirler almaya iterken, ilk ve orta öğretimde ise mevcut öğrenci potansiyelini koruma çabasıyla kur sabitlemeden vade uzatmaya dek farklı çalışmalar gündeme geldi.

Fehime ALASYA

Dövizin tırmanışı ülkede pek çok alanı olumsuz etkilerken, ekonomideki gidişatın eğitim sektörüne olumsuz yansıyacağı endişeleri sürüyor. Üniversitelerde öğrenci kaybı yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin endişeli bir bekleyiş hâkimken, özel okul kolejlerinde mevcut öğrencileri koruma telaşı baş gösteriyor.

Dövizin etkisiyle yüksek öğrenimde öğrenci kaybı yaşanacağı endişesi, üniversiteleri çeşitli tedbirler almaya iterken, ilk ve orta öğretimde ise mevcut öğrenci potansiyelini koruma çabasıyla kur sabitlemeden taksit vadesi uzatmaya dek farklı çalışmalar ele alındı.

YENİDÜZEN’e konuşan üniversite temsilcileri dövizin etkisiyle öğrencilerin ve ailelerin zorda kaldığını ifade ederken, alınan önlemlerden söz etti.

İlk ve orta öğretim temsilcileri ise bu yılki kayıtlarda gerileme olmadığına dikkat çekerken, mevcut öğrencilerini koruma amaçlı döviz olan ödemeleri Türk Lirası üzerinden sabitlendiğini anlattı.

Necat British College Müdürü İdil Akçal: “Sterlin kuru 6,50 TL’ye sabitlendi. Mevcut öğrencileri koruma amaçlı yaptığımız bu uygulama takdir aldı, yeni talepleri arttırdı” Girne Amerikan Koleji (Ortaokul ve Lise) Okul Müdür Sermin Mayın: “Ödemelerimiz Euro üzerinden idi, bunu tüm yıl boyunca 5 TL’ye sabitledik” Yakın Doğu Koleji Baş Muavini Alpay Ertaç: “Geçen yıldan TL’ye geçtik, döviz kuruyla eğitim veren kurumlardan kaçıp bize gelen talepler oluyor” English School of Kyrenia (ESK) Yönetim Kurulu Başkanı, Kurucu Direktörü Bilge Nevzat: “Velilere bir mail gönderdik, onlara bu hafta yeni öneriler sunacağımızı söyledik” TED Kuzey Kıbrıs Koleji: “İlk günden beridir okul harçları Türk Lirası’dır. Mevcut sayımızı korumakla birlikte herhangi bir artışımız olmadı”



Okul harçları döviz olan bazı özel ilköğretim okulları, kısa sürede Türk Lirası’na dönüş yaparken, bazıları ise ödeme çeşitlerinde velilere kolaylık sağlayacağını duyuruyor.

Ülkedeki yüksek öğrenimde ise öğrenci kaybını engellemek için okul harçlarından, uçak biletlerine dek öğrencilere ve ailelere kolaylıklar sunuluyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam: “Öğrenci ve aileleri rahatlatacak tedbirler aldık”

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi: “İnsanlarda geleceğe yönelik kaygı var”

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Birçok kolaylık sağladık, geçen yıla göre daha iyi bir öğrenci kaydı olacağına inanıyorum”

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Akın Cellatoğlu: “Kıbrıs üniversitelerinin Türkiye’de olan döviz algısı bizi etkiler mi diye endişeleniyoruz”

Kur sabitlemeyle mevcut öğrenciler korundu

Kur sabitleme yanında taksit oranını arttırma gibi konularda da ödeme kolaylığı yaptığını ifade eden özel kolej temsilcileri, bu sayede mevcut öğrenci potansiyelinin korunduğunu ifade etti.

Kur sabitleme konusunda en büyük kolaylık ise ailelerin, ileri vadeli ödemelerde belirli bir ekonomik zeminde hareket etmesine olanak sağlamsı olarak görüldü.

Bazı okullar yaptığı kur sabitleme kolaylığının velilerden büyük takdir topladığını belirtirken, bazıları ise bu sayede yabancı öğrenci kayıtlarında küçük bir artış görüldüğünü kaydetti.

Üniversitelerde endişeli bekleyiş…

Öğrenci ve aileleri rahatlatacak tedbirler aldığını açıklayan Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Necdet Osam, çok büyük öğrenci kaybı yaşanmayacağı düşüncesinde olduğunu paylaşırken, okul olarak öğrencilerin ulaşımı, adadaki barınmaları ve gıda tüketimleri konularında ciddi katkı koyacaklarını ifade etti.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi ise insanlarda geleceğe yönelik kaygı bulunduğunu ifade ederek, bu kaygının ne kadar eğitime yansıyacağını kestiremediklerini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi, dövizde kalmayı tercih eden mevcut öğrencilerine yönelik ödemelerini bu yıl 5 TL üzerinden hesaplanacağını duyururken, Lefke Avrupa Üniversitesi ise Türkiye’de değişen sınav sistemi ve ülkedeki kira ücretlerinden duyduğu kaygıyı dile getirdi.

KOLEJ TEMSİLCİLERİ NE DEDİ?

Necat British College Müdürü İdil Akçal:

“Mevcut öğrencileri koruma amaçlı yaptığımız bu uygulama takdir aldı, yeni talepleri arttırdı”



“Kur 6,50 TL’ye sabitlendi. Velilerimizi düşünerek bu kararı aldık. Tüm bir yıl boyunca ödemeye devem eden velileri rahatlatmak için bu uygulamayı yaptık. Açıkçası kurlar ödenemeyecek rakamlara ulaştı. Biz de böyle bir karar aldık. Yönetim kurulu ile toplanıldı ve karar alındı.

Öğrenci sayımızda düşüş olmadı, aksine birçok teşekkür aldık. Sterlini hazirandaki kura sabitledik. Bu açıdan çok büyük teşekkür aldık.

Taksit imkânımız 10 taksittir, ödemelerde her zaman anlayış çerçevesinde hareket ettik, bundan sonra da zorda olan velilerimize yardım edeceğiz.

Bunun yanında yeni öğrencilerimizin de kaydını alıyoruz, belli ki bu uygulama kişiler tarafından beğenildi. Okulumuzda sınırlı sayıda yer var, sınıf sayımız 20’yi aşmıyor, bu sayıyı doldurunca başka öğrenci zaten almıyoruz. Mevcut öğrencileri koruma amaçlı yaptığımız bu uygulama takdir aldı ve yeni öğrenci taleplerini arttırdı.”

Girne Amerikan Koleji (Ortaokul ve Lise) Okul Müdür Sermin Mayın:

“Yabancı öğrenci kaydımızda küçük bir artış oldu”



“Ödemelerimiz Euro üzerinden idi, bunu tüm yıl boyunca 5 TL’ye sabitledik ve sene başından duyurmuştuk. Bunun yanında ödemelerde velilerimizi rahatlatacak çeşitli kolaylıklar ve indirimlerimiz de vardır. Mevcut sayımızı koruyoruz. Yabancı öğrenci kaydımızda küçük bir artış oldu, bunun yanında görev değişikliği nedeniyle ülkeden ayrılanlar oluyor. Geçen yıl ile artış da düşüş de yanı… Veliler önünü görebildiği için memnun oldu.”

Yakın Doğu Koleji Baş Muavini Alpay Ertaç:

“Döviz kuruyla eğitim veren kurumlardan kaçıp bize gelen talepler oluyor”

“Geçen yıldan beridir okulumuz Türk Lirası üzerinden ödeme alıyor. Bu durum bu yıl ilkokul ve kolejimizde de aynıdır. Bu imkânlarla öğrenci ve velilerimizi korumaya çalışıyoruz, bunun için çeşitli kolaylıklar yapmaya sağlıyoruz. Şu an okul yönetiminin de bazı görüşmeleri var, onlar da velileri rahatlatma mahiyetinde görüşmeler yapıyorlar. Kayıtlarımızda önemli bir kaybımız yoktur, buna karşın döviz kuruyla eğitim veren kurumlardan kaçıp bize gelen talepler oluyor, bu tarz öğrenci kazançlarımız var. Muhakkak dövizin gidişatı bizi de tüm toplumu da etkilemiştir, umarız bu gidişat bir an önce düzelir.”

English School of Kyrenia (ESK) Yönetim Kurulu Başkanı, Kurucu Direktörü Bilge Nevzat:

“Velilere bir mail gönderdik, onlara bu hafta yeni öneriler sunacağımızı söyledik”

“Okulumuz dünya standartlarında eğitim verme amacıyla kalitesinden ödün vermede eğitimine devam eden bir kurumdur. Öğretmenlerimiz yırt dışından da geliyor, dünya çapında çalışıyoruz. Sorumluluğumuz sadece finans yönünden değil. En iyi eğitimi verebilmek için çabalıyoruz. Şu anda ailelerimiz için endişeliyiz. Onların endişesini de anlıyoruz. Velilere bir mail gönderdik, bu mailde ülkenin içinde olduğu mali durumdan ötürü onlara yardımcı olma maksadıyla onlara bu hafta yeni öneriler sunacağımızı söyledik.

Şu anda tüm hesaplar yapılıyor. İlk akla gelen bu kuru sabitlemektir ama bunun için de plan yapıyoruz. Süreç değerlendiriliyor, yakın zamanda ailelere dönüş yapacağız.”

TED Kuzey Kıbrıs Koleji:

“Mevcut sayımızı korumakla birlikte herhangi bir artışımız olmadı”

“İlk günden beridir okul harçları Türk Lirası’dır. Mevcut sayımızı kendi öğrencilerimiz oluşturuyor. Yine mevcut sayımızı korumakla birlikte herhangi bir artışımız olmadı. Düşüş de olmadı. Okuldan ayrılan, görev nedeniyle tayini çıkan öğrenciler oldu, bunun yanında yeni gelenler de oldu, bu sayı yine de çok dengeli. Ödemelerimiz genelde 10 eşit taksite bölünüyor. Faizsiz olarak taksit süresini biraz uzattığımız velilerimiz de oluyor.”

ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ NE DEDİ?

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Vekili Prof. Dr. Halit Tanju Besler:

“Öğrenci ve aileleri rahatlatacak tedbirler aldık”

“DAÜ bir devlet üniversitesidir ve bunun bilincindedir. Genel durum konusunda bir çalışma yaptık. Bunun en önemli noktası biz bir eğitim kurumuyuz, devlet üniversitesiyiz ve kar amacı güden değil, iyi insan yetiştirme güdüsü olan bir üniversiteyiz. Dünkü değerlendirme toplantısında bazı noktalara ulaştık. Birinci nokta THY yetkililerine sunduğumuz görüşte ulaşım konusunda ‘öğrenci bileti’ kavramının hayata geçirilmesi talebinde bulundum. Bu konuda devletin girişim yapması gerekecek, bakanlara bunu aktaracağız.

İkinci bir konu da Türkiye’den gelecek olan öğrencilere yemek ve barınak konusunda ciddi katkı konulması, hava yolu ile gelen öğürencilere de bilet katkısı koyacağız. Öğrenci velilerine hem psikolojik hem de maddi rahatlık sağlamaya çalışıyoruz.

Devletin üzerine düşen konular da bularla paraleldir. Ciddi bir öğrenci kaybımızın olmamasını temenni ediyoruz. İnanıyorum ki büyük bir kayıp yaşanmayacak. Hem aileler, hem de üniversitelerin özveride bulunarak iyi bireyler yetiştirme çabası olmalı.”

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili

“İnsanlar da geleceğe yönelik kaygı var”

“ KAÜ ve GAÜ’de aynı politikalarına uyguladık. Fiyatları TL’ye çevirdik bunu kur yükselmeden yapıp, ÖSYM kılavuzuna bildirmiştik. Yurt ücretlerini de TL’ye çevirmiştik. Bu her iki üniversite için çok da iyi çalışma yılı oldu. Tercih haftası içerisinde dövizin patlaması bizi endişelendirdi. Bugün tercihin son günü, ağustos sonu açıklanacak. 3-5 Eylül arası kayıtlar olacak. İnsanlar da geleceğe yönelik kaygı var. Bu ne kadar çocuklarının eğitimine yansır bilemiyoruz. Döviz riskini de kaldırdık. Herkes yurtta kalmıyor. Ev sahiplerinin de bunu düşünmesi gerekiyor, kira noktasında döviz fiyatları bırakılmalı. Kıbrıs’a olan ilgiye de azalma oluyor, insanlar tereddütlü… Yurtlardan kalacak öğrencilere de kurları sabitleyerek bu yıl için sürpriz kapılarını kapattık. Umarız kaybımız olmaz.”

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan:

“Birçok kolaylık sağladık, geçen yıla göre daha iyi bir öğrenci kaydı olacağına inanıyorum”

“Öğrencileri ikiye ayırmalıyız, yeni kayıt yaptıranlar ve mevcut öğrencilerimiz olarak. Tüm eğitim harçlarımızı onlar için de TL’ye çevirdik, yeni kayıtlar etkilenmeyecek çünkü bu hala TL bazında. Mevcut öğrencilerimiz için gerek Euro gerekse TL bazında ödeme kolaylığı vermiştik. Bu yıl ise döviz ödeyenlere Euro 5 TL üzerinden hesaplanarak Türk Lirası’na çevrildi. Herhangi bir döviz artışından etkilenmemeleri için TL’ye geçirme kararı aldık. Tüm harçlar ve yurt ücretlerimiz TL oldu.

Şehirdeki kiralarla ilgili bir sıkıntımız var fakat hükümetin aldığı bazı kararlar bunu olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum. Birçok kolaylık sağladık, geçen yıla göre daha iyi bir öğrenci kaydı olacağına inanıyorum. Geçen yıldan daha çok kayıt alacağız. Dövizin seyri de buna etken olacaktır tabi ama bizler üniversite olarak üzerimize düşeni yaptık inancındayım.”

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Akın Cellatoğlu:

“Kıbrıs üniversitelerinin Türkiye’de olan döviz algısı bizi etkiler mi diye endişeleniyoruz”

“Üniversitemiz dört yılı aşkın bir süredir hem Kıbrıs’taki hem de Türkiye’den gelen, yabancı öğrenci haricindeki tüm öğrencilerden, Türk Lirası bazında ödeme alıyor. Fakat adada var olan bu genel algı bizlerde de mi olumsuz etki yaratır bilemiyoruz. Türkiye’de de değişen sınav sistemi değişikliği yansımasından dolayı ne olacağını kestiremiyoruz. Üniversitemiz adına çok fazla kaygımız yok fakat Kıbrıs üniversitelerinin Türkiye’de olan döviz algısı bizi etkiler mi diye endişeleniyoruz. Kira konusu her zaman tartışılan ve bu ekonomik çıkmaza olumsuz etki edebilecek olan bir diğer husustur. Umarız bu konuya da bir an önce el atılır.”