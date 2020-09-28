Eğitimde ‘dönüşümlü açılım’ gündemde

Okulların yüz yüze açılmasına dair işaret edilen 1 Ekim’e sayılı günler kala, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin okulları dönüşümlü açma kararı aldığı belirtildi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre; Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi okulların ‘dönüşümlü açılmasına’ yönelik karar aldı ve bunu Sağlık Bakanı’na sundu. Bu bilgiye resmi kaynaklar henüz teyit etmedi.

Covid-19 salgını ile ilgili Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin bu sabah 08.30’dan 10.30’a kadar toplandığı ve eğitim dışında da yeni kararlar aldığı, bu kararları da Sağlık Bakanı’na sunduğu öğrenilirken, Bakanlığın bu yönde açıklama yapması bekleniyor.