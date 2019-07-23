Eğitimde ‘değişim’ (!)

Türkiye ile KKTC eğitim bakanlıkları arasında bir “Mutabakat Zaptı” imzalandı ya!

Birinci madde de “İlahiyat.”

On dördüncü madde de!

* * *

“Eğitimdeki sorunları çözecek ve ihtiyaç duyulan değişimleri gerçekleştirecek önemli adımlar” diyor Bakan.

Eğitime dair tüm sorunlarımız Hala Sultan ve İlahiyat mı a dostlar!

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Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu nasıl ezildi, büzüldü o koltukta, sözcükler nasıl evelendi, gevelendi dudaklarında, anlatamam...

* * *

“Türkiye’den koordinatör gelecek” demiştim, daha önce...

8’inci madde yazıyor.

“Koordinatörler.”

Bakan hemen kendini savundu:

“Türkiye’den gelmeyecek” dedi.

“O zaman Türkiye-KKTC arasındaki bir anlaşmada bu maddenin ne işi var” dedim.

Kimi kandırıyoruz?

Okullarımıza “müdür” atıyoruz diye, Türkiye’yle protokol mü yapıyoruz?

* * *

Bakınız nasıl anlatamadı!

Kelime kelime aynen deşifre ettim.

Ne demişse...

Çaresizliği göresiniz diye...

“...Burada bahsedilen koordinatör veyahut da koordinatörlerin, okul içerisinde yürütülen derslerin, eşgüdüm çerçevesinde yürütülmesi açısından, çünkü her branştan 5 tane 6 tane öğretmen varken, her biri ayrı ayrı kopukluk olmasın diye ilişkileri düzenleyen, aynı müfredatı uygulayan, aynı hafta içerisinde aynı konuları işlemesini koordine edebilecek bir anlayışın sonucu olarak burada; koordine eden kişi anlamında koordinatör olarak kullanılmaktadır; zaten bizim yasamıza göre de zümre ne demektir. Zümre başkanlığının karşılığı olarak kullanmaktayız biz bu kelimeyi. Başkaları başka bir manada kullanıyorsa o da onların sorunudur, o bizim sorunumuz değil. Biz burada bu kelimeyi yazan ve bunun altına imza atan sorumlu kişiler olarak bizim burada bu kelimeyi yazarken ve imzalarken kullandığımız manası, zümre başkanlığı karşılığıdır...”

* * *

Daha ne yazayım şimdi!

* * *

Protokol niye imzalandıktan 12 gün sonra açıklandı, bunu da öğrendik!

Yine kelimesi kelimesine:

“Dışişleri Bakanlığı üzerinden tur atarak bugün bize geldi.”

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Sordum, “Sayın Bakan, eğitime dair bütün meselemiz bu mu? İlahiyat mı sadece? Hala Sultan mı?”

Yine bir dolambaç, yine bir yuvarlama...

* * *

Basın toplantısı da bir başka ilginç!

Onbeş bürokrat oturuyor.

İki gazeteci.

Dört de kameraman.

“Canlı Yayın” var ancak, sadece Bakan konuşurken!

“Sorular” başladığında bitmiş oluyor yayın...

* * *

“Midesini aldırmış” demişlerdi.

İyi bile!

Kimin midesi kaldırır ki, “eğitimde değişim” diye “ilahiyat”a kilitlenmiş onca eziyeti çekmeye...