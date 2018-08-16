Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin "askerlik ertelemesi" için bakanlığa gitmesini ortadan kaldırıyor. Ayrıca, burs başvuruları da internet üzerinden yapılabilecek.

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, bu yöndeki açılımlarını sosyal medya üzerinden açıkladı.



Üniversite öğrencilerimize kolaylık sağlanması adına bir süredir yaptığımız çalışmaların sonuna geldiğimizi müjdelemek isterim.

Buna göre Eylül ayı başı itibarı ile iki projemiz yürürlüğe giriyor.

1. Bugüne dek KKTC'deki üniversitelerde öğrenim görüp askerlik erteleme işlemleri için Üniversite - Eğitim Bakanlığı - Asal Şube arası mekik dokuyan gençlerimiz artık askerlik erteleme işlemi yapmayacak. Bu işlemleri artık kurumlar kendi aralarındaki online sistemle otomatik olarak gerçekleştirecek.

2. Öğrencilerimizin burs başvuruları için artık bakanlığa gelmesine gerek kalmayacak. TC ve 3. ülkelerde öğrenim gören gençlerimizin de dahil tüm burs başvuruları ve takibi artık bakanlığımızın oluşturduğu online portal üzerinden yapılacak. Böylece yükseköğrenim gençliğimizin istatistikleri de bizler için daha kolay erişilebilir olacak.

Gençlerimize ve ailelerine kolaylık, kamuya da verimlilik getireceğine inandığım bu adımlar için emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve kurumlara teşekkür ederim.