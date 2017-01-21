Eğitim verildi, fikstür çekildi
U15 Ligi’nde yer alacak takımların teknik sorumlulara eğitim semineri verildi, ardından fikstür çekildi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen U15 Ligi’nin fikstür çekimi dün gerçekleştirildi. Fikstür çekimi öncesi Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda ligde yer alacak olan teknik sorumlulara zorunlu eğitim semineri verildi.
Seminere 29 teknik adam katılırken, Hüseyin Aşkın Kınacı, Osman Emiroğlu ve Nazım S. Burgul'un sunumlarını yaptığı seminerde değerlendirme anketleri de yapıldı. Seminerin ardından teknik sorumlulara sertifikaları takdim edildi.
Beşerli gruplar 4-5 Şubat’ta başlayacak
2016 – 2017 futbol sezonu U15 Ligi’nde 35 takım mücadele edecek. Takımlar gerçekleşen fikstür çekimi öncesi 5 tanesi 4’erli, 3 tanesi 5’erli gruplara ayrılmıştı. Yapılan açıklamada grup karşılaşmaları, 5 takımlı gruplar için 4-5 Şubat 2017 tarihlerinde, 4 takımlı gruplar için ise 11-12 Şubat tarihlerinde başlayıp, Haziran 2017'de oynanacak olan final karşılaşmasıyla tamamlanacak. Grupların ilk hafta fikstürleri şu şekilde:
1. GRUP
Mehmetçik – Dipkarpaz
Karadeniz 61 – İskele Trabzon
2. GRUP
Mesarya – Mormenekşe
Y.Boğaziçi – Gençler Birliği
3. GRUP
Çanakkale – Mağusa Türk Gücü
Dumlupınar – Maraş
Mağusa Akademi (Bay)
4. GRUP
Denizli – Baf Ülkü Yurdu
Yalova – Lefke
Binatlı (Bay)
5. GRUP
GAÜ Çetinkaya – Göçmenköy
Gönyeli – K.Kaymaklı
6. GRUP
Hamitköy – Cihangir
Gençlik Gücü – Değirmenlik
Yenicami (Bay)
7. GRUP
Düzkaya – Esentepe
Dikmengücü – Doğan Türk Birliği
8. GRUP
Karşıyaka – Lapta
Merit A. Yeşilova – Türk Ocağı
Fotoğraf: Kanı Aldağ