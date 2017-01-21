Eğitim verildi, fikstür çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen U15 Ligi’nin fikstür çekimi dün gerçekleştirildi. Fikstür çekimi öncesi Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda ligde yer alacak olan teknik sorumlulara zorunlu eğitim semineri verildi.

Seminere 29 teknik adam katılırken, Hüseyin Aşkın Kınacı, Osman Emiroğlu ve Nazım S. Burgul'un sunumlarını yaptığı seminerde değerlendirme anketleri de yapıldı. Seminerin ardından teknik sorumlulara sertifikaları takdim edildi.

Beşerli gruplar 4-5 Şubat’ta başlayacak

2016 – 2017 futbol sezonu U15 Ligi’nde 35 takım mücadele edecek. Takımlar gerçekleşen fikstür çekimi öncesi 5 tanesi 4’erli, 3 tanesi 5’erli gruplara ayrılmıştı. Yapılan açıklamada grup karşılaşmaları, 5 takımlı gruplar için 4-5 Şubat 2017 tarihlerinde, 4 takımlı gruplar için ise 11-12 Şubat tarihlerinde başlayıp, Haziran 2017'de oynanacak olan final karşılaşmasıyla tamamlanacak. Grupların ilk hafta fikstürleri şu şekilde:

1. GRUP

Mehmetçik – Dipkarpaz

Karadeniz 61 – İskele Trabzon

2. GRUP

Mesarya – Mormenekşe

Y.Boğaziçi – Gençler Birliği

3. GRUP

Çanakkale – Mağusa Türk Gücü

Dumlupınar – Maraş

Mağusa Akademi (Bay)

4. GRUP

Denizli – Baf Ülkü Yurdu

Yalova – Lefke

Binatlı (Bay)

5. GRUP

GAÜ Çetinkaya – Göçmenköy

Gönyeli – K.Kaymaklı

6. GRUP

Hamitköy – Cihangir

Gençlik Gücü – Değirmenlik

Yenicami (Bay)

7. GRUP

Düzkaya – Esentepe

Dikmengücü – Doğan Türk Birliği

8. GRUP

Karşıyaka – Lapta

Merit A. Yeşilova – Türk Ocağı

Fotoğraf: Kanı Aldağ