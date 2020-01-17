Kıbrıs'ın güneyinde öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri dün Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı önünde bir gösterisi düzenleyerek okullardaki eğitim ve sınav sistemini protesto ettiler.

Haravgi ve diğer gazeteler, Kıbrıs'ın güneyinde eğitimde örgütlü sendikalar ve binlerce öğrencinin katıldığı protesto gösterisinde özellikle her dört ayda bir sınav gerçekleştirilmesinin protesto edildiğini yazdılar.

Protestocular, mevcut eğitim sisteminin öğrencilerin test edildiği merkezler haline dönüştüğü görüşünü savunarak, sistemin yeniden ele alınması yönünde görüşmelerin başlatılmasını talep ediyorlar.