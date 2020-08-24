'Eğitim ve sağlık bir arada olmalı'

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okullarda “hijyen ortam sağlanması için var olan hademe eksikliği, sosyal mesafenin korunmasına yönelik uygulamaların net olmaması ve uzaktan eğitim için altyapı eksikliklerinin” eğitim yılına başlamadan önce önlerindeki en ciddi sorunlar olduğunu belirtti.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, Genel Sekreter Selma Eylem ve Eğitim Sekreteri Hasan Soyer, eğitim yılı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sendika Başkanı Tahir Gökçebel, toplantıda yaptığı konuşmada pandemi döneminde insan sağlığının ön planda olması gerektiğini, eğitimin de çok önemli olduğunu, bu nedenle ikisinin de bir arada yürütülmesi için yolların bulunması gerektiğini ifade etti.

“YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇINILMAZ”

Gökçebel, 10 Mart’ta okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğini, ortaya çıkan tablo incelendiğinde yüz “yüze eğitimin kaçınılmaz” olduğunun ortaya çıktığını vurguladı.

Yüz yüze eğitimin durduğu 10 Mart sonrasında eğitimin tekrardan başlamasına yönelik ciddi bir hazırlığın yapılamadığını savunan Gökçebel, “İyi bir hazırlık dönemi geçirilseydi bugün okullar yüz yüze eğitime hazır olmuş olacaktı” dedi.

Gökçebel, “Hükümetin daha sorumlu, daha hızlı ve toplum ihtiyacına göre politikalar geliştirmesi gerekiyordu” dedi.

Öğrenci velilerinin de pandemi sürecinde eğitim konusunda görüşlerine verdikleri önemden yola çıkarak öğrenci velilerine yönelik de anket başlattıklarını açıklayan Tahir Gökçebel, ankete KTOEÖS internet sayfasından erişilebileceğini kaydetti.

EYLEM: “HADEME KONUSU ÇOK ÖNEMLİDİR”

Genel Sekreter Selma Eylem de Hükümetin eğitim yılı için yeterli bir hazırlık yapamadığını, alınan somut herhangi bir tedbir bulunmadığını savundu.

Okullardaki hademe eksikliği ve hijyen malzemelerinin tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılara değinen Eylem, “Özellikle hademe konusu çok önemlidir” dedi.

“TEMİZLİK MALZEMESİ İHTİYACI 30 BİN TL”

Hükümetin okullara bir defaya mahsus temizlik malzemesi yardımı yapmayı öngördüğünü kaydeden Eylem, okullarda yıllık ortalama temizlik malzemesi ihtiyacının 30 bin TL olduğunu belirtti. Geçmiş yıllara göre temizlik malzemesi ihtiyacının kat kat fazla olduğuna dikkat çeken Eylem, geçmiş yıllarda temizlik malzemelerinin okulların topladığı bağışlarla tedarik edildiğini ifade etti.

OKULLARDAKİ EKSİKLİKLER

KTOEÖS Eğitim Sekreteri Hasan Soyer tarafından okunan bildiride de okullardaki eksikliklere dikkat çekildi.

Bildiride “Bu dönemde eğitim, içerik, biçim, müfredat, materyal, ölçme-değerlendirme açısından yeniden yapılanmalı, eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için kamusal eğitime kaynak aktarılmalıdır” denildi.

EKSİKLİKLER…

Bildiride, okullarda kadro eksikliklerinin tamamlanmadığı, okullardaki tamir tadilatların tamamlanmadığı, uzaktan eğitim için internet altyapısının ve müfredatın tamamlanmadığı, materyallerin hazırlanmadığı; öğrenci taşımacılığı ile ilgili ciddi bir çalışma yapılmadığı; hijyen, temizlik için hiçbir okula somut bütçe ayrılmadığı; uzaktan eğitim için kaç öğrencinin bilgisayarı ve internet erişiminin olmadığı yönde çalışma yapılmadığı, herhangi bir okulda vaka görülmesi halinde uygulanacak protokolün netleştirilmediğini, okullarda hademe eksikliğinin giderilmediği belirtildi.

“ÖNLEMLER KLAVUZU UYGULANABİLİR DEĞİL”

Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Pandemi Sürecinde Alınacak Önlemler Kitapçığının yetersiz olmakla birlikte birçok maddesinin uygulanabilir olmadığını savunuldu.

“Kitapçıkta okullarda kullanılması gerekene temizlik malzemelerine yer verildiği ancak söz konusu malzemeleri alamayacak okulların bulunduğu; okul idareleri, öğretmen ve velilere uygulanması imkânsız görevler yüklendiği; hademesi yetersiz veya yarı zamanlı okulların bulunduğunun bilinmesine rağmen tüm okullarda tuvalet temizliğinin günde 6 kez yapılması, kullanılan eşyaların hijyen temizliğinin yapılmasının talep edildiği ancak bunun mümkün olmadığı; teneffüslerde sosyal mesafe kuralının sağlanmasının talep edildiği ancak bunun nasıl sağlanacağı hakkında bilgi verilmediği; okul idaresinden toplu taşımacılık konusunda yapılamayacak bir düzenleme yapmasının istendiği; tanınan öğrenime devam etmeme hakkının eşitsizliği derinleştireceği” görüşleri yer aldı.

ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ: UZAKTAN EĞİTİM VERİMSİZ

KTOEÖS bildirisinde süreçle alakalı olarak öğretmenlere yaptırılan anket hakkında da bilgi verildi.

Ankete göre öğretmenlerin yüzde 54’ü sosyal mesafenin korunamayacağı, yüzde 94’ü taşımacılıkta sosyal mesafenin korunamayacağı, yüzde 12,6’sı okulların temizlik ve dezenfektan maddelerine ulaşabileceği, yüzde 85’i verilen uzaktan eğitimin verimsiz olduğu; yüzde 91’i uzaktan eğitim için altyapının yetersiz olduğu görüşünde.

ÖĞRETİM YILI OKUL İHTİYAÇLARI

Basın toplantısında okul ihtiyaçlarına da dikkat çekildi. Genel Sekreter Selma Eylem,12 okulda sınıf eksikliği,18 okulda herhangi bir tamir/bakım çalışmasına başlanmadığı, 6 okulda müdür eksikliği, 12 okulda muavin eksikliği,15 okulda öğretmen eksikliği, 23 okulda da hademe eksikliği bulunduğunu kaydetti.

Eylem, “Birçok okulda hademe eksiklikleri olması özellikle pandemi döneminde büyük sıkıntı yaratacaktır. Hijyen ortamının sağlanmasının zorunlu olduğu böyle bir dönemde okullardaki hademe eksikliği olumsuz sonuçlar doğmasına neden olacaktır” dedi.