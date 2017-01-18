Eğitim Söyleşileri Serisi başlıyor

Eğitimin önemli bir sosyal değişim aracı olduğuna inanan POST Araştırma Enstitüsü eğitim üzerine söyleşiler dizisi başlattı. 6 ay boyunca onbeş günde bir Cuma günleri saat 19.00’da yapılacak olan söyleşi dizisinin birincisi, ilerici okul sistemi olarak Eylül 2017’de faaliyete geçecek olan Morningside Montessori Elementary’nin tanıtımı ile başlayacak.

Adada ilk kez üç dilli (İngilizce-Yunanca-Türkçe), barış eğitimi odaklı ve orman okulu (forest school) kavramlarını içinde barındıran bu alternatif okul, Kıbrıs’ta başka bir eğitimin mümkün olduğuna inanan, çeşitli etnik, sosyal ve profesyonel altyapıya sahip kişilerin oluşturduğu bir okul olma özelliğini taşıyor.

Etkinlik, okulun kurulmasına öncülük eden Angeliki Yiassemides ve Evi Eftychiou’nun yapacağı kısa sunumun ardından eğitim söyleşisi ile devam edecek. Alternatif okul arayışı içinde olan aileleri, eğitmenleri, Montessori-severleri ve tüm halkımızı Cuma günü düzenlenecek etkinliğe davet etmekten mutluluk duyarız.

Halka açık ve İngilizce’den Türkçe’ye anlık çevirinin de yapılacağı etkinlik hakkında POST Araştırma Enstitüsü’nün Facebook sayfası (POST RI Cyprus), [email protected] ve 0392 227 6843 numaralı telefondan daha detaylı bilgi alınabilir.

POST Araştırma Enstitüsü Film Geceleri

POST Araştırma Enstitüsü, Eğitim söyleşileri serisinin yanı sıra barındırdığı Barış Eğitim Merkezi'nin faaliyetleri çerçevesinde onbeş günde bir “Film Geceleri” adı altında eleştirel bakış açısı barındıran film gösterimleriyle halka buluşmaya başlıyor.

İki haftada bir kez farklı temalar çerçevesinde düzenlenecek olan Film Geceleri, birçok önemli film festivalinden ödül almayı başaran "Dearest" isimli filmin gösterimiyle başlıyor.

18 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de POST Araştırma Enstitüsü'nde yer alan Barış Eğitim Merkezi'nde gösterimi yapılacak film gösterimi sonrasında, filmle ilgili tartışmaların da yer alacağı aktivite, halka açık bir şekilde gerçekleşecek.