Eğitim Sisteminde Milliyetçilik ve Şovenizmin Artışından Endişeliyiz

AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri Andros Kiprianu Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Hambiauris’e gönderdiği mektupla eğitim sisteminde milliyetçilik ve şovenizmin artışından duyulan kaygı ve endişeyi dile getirdi.

Yaşanan bir dizi olayın son dönemde Kıbrıs toplumunda ciddi endişelere yol açtığını ve aynı zamanda çocuklara sunulan eğitimin yönü ve içeriğiyle ilgili olarak pek çok soruyu da gündeme getirdiğini belirten Kiprianu, söz konusu olayları Bakanlığın “münferit” olarak nitelemesine rağmen, durumun ciddi bir analizinin yapılması ve en nihayet gerekli önlemlerin alınması için tehlike çanının çalınması gerektiğini vurguladı. Kiprianu bu olaylarda sadece yetişkin olmayan öğrencilerin değil, insan haklarına saygıyı, kendinden farklı olana hoşgörüyü öğretmesi gereken bazı eğitimcilerin dahi yer almış olmalarının endişeleri daha da arttırdığını belirtti.

Andros Kiprianu, Eğitim ve Kültür Bakanı’na mektubunda, 12-15 yaş arası çocukların okuduğu Konstantinupoleos Ortaokulu’ndaki 28 Ekim geçit töreni sırasında öğretmenlerinin yönlendirmesiyle öğrencilerin İstanbul ve “Ayasofya” ile ilgili sloganlar attığını, Limasol’daki Ayios Yuannis Lisesi öğrencilerinin okul içinde aşırı sağcı sloganlar haykırarak “geçit töreni” yaptıklarını, 28 Ekim’de Athienu Kilisesi’nde bir öğretmenin ırkçı, aşırı milliyetçi, yabancı düşmanı nefret söylemleri içeren bir konuşma yaptığını hatırlatarak yaşanan son olayları bir bir sıraladı.

Bu olaylar hakkında AKEL’in Bakanlık’a yaptığı şikâyetin ardından Orta Eğitim Müdürlüğü tarafından yaşananların doğrulandığını belirten AKEL Genel Sekreteri, söz konusu üç şovenist olayın da faşizme, yayılmacılığa ve bunların temsil ettiği insanlık düşmanı ideolojik saplantılara karşı direnişi öğreten bir yıldönümünün kutlanması sırasında yaşanmasının daha da endişe verici olduğunu dile getirdi.

Kiprianu, Eğitim ve Kültür Bakanı’na içinde yer aldığı hükümetin kararıyla iki toplumlu bir eğitim komitesinin oluşturulduğunu hatırlatarak, bu komitenin hedefinin milliyetçilik ve şovenizme karşı mücadele ve karşılıklı anlayış, işbirliği anlayışının geliştirilmesi olduğunu vurguladı.

Sunulan eğitimin en azından bu somut konularda müfredat programlarında da yer alan hedefleri yeterince yaşama geçirmediğinin açıkça görüldüğüne dikkat çeken Andros Kiprianu, böylesi fanatik ve hoşgörüsüz tavırların çocukların yaşamından sökülüp atılması için gerekli bütün önlemlerin alınmasını talep etti. Tarihi yıldönümleri anılırken bunlardan bir şeylerin de öğrenilmesi gerektiğini belirten Kiprianu, insan haklarına saygının, barış ve güvenliğin olacağı bir gelecek için insani değerleri ve ilkeleri çocuklara sunmayı nasıl başaracağımıza odaklanılması gerektiğini vurguladı.