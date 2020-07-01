Eğitim sektörü çalışanları da kısmi çalışma kapsamına alındı

Bakanlar Kurulu'nun Covid-19 salgını dönemindeki uygulamalarından biri olan ve kısmi çalışma hakkıyla ilgili yasa gücünde kararnameye, eğitim sektöründeki idari kadrolarda çalışanlar da eklendi.

15 Mayıs 2020 tarihli ve 84 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "68/2020 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Kısmi Çalışma Hakkında Yasa Gücünde Kararname"de, kapsam dışında tutulan eğitim sektöründeki idari kadrolarda çalışanlar da kararname kapsamına alındı.

Bu amaçla hazırlanan değişiklik kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışanlar tepkili

Söz konusu değişiklik, eğitim sektöründeki idari kadrolarda çalışanlardan tepki gördü.

Yenidüzen'e konuşan bir özel üniversitede idari kadroda görev yapan personel, kararnamenin sessiz sedasız geçirildiğini ve mağdur edileceklerini söyledi.

Hükümetin, Üniversiteler Birliği'nin talebiyle bu düzenlemeye gittiğini belirten söz konusu personel, kısmi çalışma kararnamesine çalışanların yüzde 40'ının girdiğini ve halihazırda işçi kadrosundaki birçok kişinin işten çıkarıldığını anlattı. "Daha çok çalışıp daha az para kazanacağız.

Yatırımlarımız da eksik yatırılacak" kaygısını paylaşan üniversite idari personeli, çok zor koşullarda olduklarını ifade etti.