Eğitim: Online 1 Eylül, yüz yüze 14 Eylül'de

Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu 1 Eylül'de 'online', 14 Eylül'de de yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

“Sağlık Bakanı 1 Eylül erken olur düşüncesinde” diyen Çavuşoğlu dün 3 saati aşkın bir toplantı yapılmasına karşın, bugün Sağlık Bakanı’nın da katılımı ile farklı bir değerlendirme durumunda kaldıklarını belirtti. Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı’nın 1 Eylül’ün erken olabileceği noktasında bir bakış açısı olduğunu açıkladı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ile bir takvimlendirme yapıldığını, minimum 14 güne ihtiyaç olduğunu, sarkma ihtimali ile de 14 Eylül 2020’de yüz yüze eğitimin başlamasına karar verildiğini açıkladı. Online eğitiminin ise 1 Eylül’de başlayacağını belirtti.

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Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı öncesi akademik yılın nasıl başlayacağına ve Covid-19’a karşı okullarda alınacak tedbirleri basın toplantısı ile açıklıyor.

2020-2021 Eğitim Yılı için karar verme zamanı olduğunu ifade eden Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tüm yaz dönemi ve idari tatilde çalıştıklarını belirtti.

‘Akademik Takvim’de 1 Eylül’de okulların açılabileceğinin belirlenmesine karşın, açılma ile Sağlık Bakanlığı’nın da öngörüleri doğrultusunda pozitif vakaların çıktığına işaret eden Çavuşoğlu, kararı da sadece Eğitim Bakanlığı’nın veremeyeceğini ifade etti.

42 sayfalık ‘Pandemi Döneminde Uyulması Gereken Kurallar’ kitapçığı

42 sayfalık ‘Pandemi Döneminde Uyulması Gereken Kurallar’ kitapçığı hazırladıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, kitapçıkların tüm velilere de dağıtılacağını kaydetti.

Posterler hazırlandığını, okullarda kullanılmak üzere ateş ölçme cihazları ve el hijyen jeli ve maskelerin de hazırlandığını belirten Bakan Çavuşoğlu, 50 bin maske, hijyen jelinin öğrencilere dağıtılacağını söyledi. Okullara hijyen malzemesi de dağıtılacağını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’nda da yapılan görüşmeler ışığında bir karara varıldığını belirtti.

‘Dönüşümlü eğitim’

İlk olarak alınan tedbirlere ek olarak, pozitif vakaların artışının eğitimi engellememesi için ‘seyretilmiş- dönüşümlü eğitim’ kararı da alındığını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, sınıflarda 20 öğrenciden fazla öğrenci bulunmadan eğitime başlama planı yaptıklarını hatırlattı.

“Çıkılacak yolculuk yeniden değerlendirmeye muhtaç bir noktaya gelmiştir” diyen Bakan Çavuşoğlu, tüm paydaşlarla eksiksiz iletişim kurulduğunu da belirtti.

“Sağlık Bakanı 1 Eylül erken olur düşüncesinde”

Dün 3 saati aşkın bir toplantı yapılmasına karşın, bugün Sağlık Bakanı’nın da katılımı ile farklı bir değerlendirme durumunda kaldıklarını belirten Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı’nın 1 Eylül’ün erken olabileceği noktasında bir bakış açısı olduğunu açıkladı.

Yüz yüze eğitim 14 Eylül’de, online eğitim 1 Eylül’de başlayacak

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ile bir takvimlendirme yapıldığını, minimum 14 güne ihtiyaç olduğunu, sarkma ihtimali ile de 14 Eylül 2020’de yüz yüze eğitimin başlamasına karar verildiğini açıkladı. Online eğitiminin ise 1 Eylül’de başlayacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Pilli: “21 gün önemli… Bu yüzden 14 Eylül”

Okulların eskiden de 14-15 Eylül’de açıldığını anımsatan Sağlık Bakanı Ali Pilli, erken açılma planlamasını eğitim kayıplarına yönelik olduğunu da hatırlattı.

Covid-19’un kesin ve net olmayan bir kuluçka süresi olduğuna işaret eden Pilli, 2 PCR olsa dahi vakarlın ülkeye girişinin normal olduğunu, önemli olanın ise takip ve müdahale olduğunun altını çizdi.

Ülkede bulunan 129 vakanın çocuğunu yurtdışından geldiğini belirten, hastanede ise 15 vakanın tedavi gördüğünü söyleyen Pilli, pandemiyi en iyi şekilde kontrol etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Öğretmenlerin, öğrencilerin ve haklın sağlının korunmasının temel prensip olduğunu söyleyen Bakan Pilli, 21 gün sürenin çok şey kazandıracağı düşüncesi ile 14 Eylül tarihinin istendiğini belirtti.

Rastgele testlerin yapıldığını ve artırıldığını ifade eden Bakan Pilli, hedefin 21 gün içerisinde rastgele testlerin artırılacak, ‘önümüzün daha iyi görülebilmesi’ olduğunu da kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, mümkün olduğunca tüm öğretmenler, okul çalışanları ve servis şoförlerine de test yapılacağını ifade etti. Sürecin ne olacağını kestirmenin zor olduğunu, dünyada seyrinin de arttığına işaret eden Pilli, Covid-19’u en iyi şekilde götürmeye çalıştıklarını belirtti. “Biz çocuklarımızı çok seviyoruz, sağlık olmazsa eğitim de, ekonomi de olmaz” diyen Pilli, eğitimdeki açığın giderileceğine de inanç belirtti.