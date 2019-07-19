'Eğitim Mutabakat Zaptı' Meclis'te de yok

“KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın Meclis'e de gönderilmediği açıklandı.



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, “KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı” hakkında Meclis'ten bilgi talep ettiğini, ancak ilgili protokolün Meclis'e gönderilmediğini öğrendiğini açıkladı.

“Talebim üzerine Meclis’ten Eğitim Bakanlığı ile irtibata geçildi” diyen Özdenefe, “Eğitim Bakanlığı Müsteşarı’nın 'kendisinin de bilgisi olmadığı, sayın Bakan’ın yurt dışında bulunduğu, dönüşüyle birlikte gerekli bilginin verileceği' yönünde açıklama yaptığı, Meclis’ten şahsıma iletildi.

Bunun üzerine, talebimizi yazılı olarak Cumhuriyet Meclisi’ne yaptık” görüşünü paylaştı.

Özdenefe sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasını şöyle tamamladı:

“10 Temmuz 2019 tarihinde iki ülke eğitim bakanlarının imza koyduğu protokolün içeriği hakkında bilgi sahibi olduktan sonra gerekli değerlendirmeyi yapacak, halkımızı da bilgilendireceğiz.

Böylesi anlaşmaların çok daha şeffaf olması gerektiğini, ayrıca ,hem Meclis, hem de halkımızla paylaşılmasının ve değerlendirmelerin titizlikle yapılmasının ileride sorunlar yaşanmaması adına önem arzettiğini özellikle belirtmek isterim.”







