Eğitim Dediğimiz Şey

Eğitim ile ilgili tartışılan sorunların neler olduğunun farkında mısınız? Öğretmen atamalarının gecikmesi, okul yöneticisi eksikliği, okullarda alt yapı eksikliği, kitap, defter, mefruşat, temizlik malzemelerinin okullara geç ulaşma ihtimali… Aslında sadece bugünün değil neredeyse on yıllardır eğitim adına öne çıkan sorunlar hep bunlar olmuş. Oysa eğitim bunların dışında bir şey…

Öte yandan yine on yıllardır; öğrencilerin sıkı çalışması, sınavlarda yüksek puanlar alması, üniversiteye gitmesi, diploma sahibi olabilmesi için okullarımız çok çabaladı ve bugünlere ulaştık. Ne var ki kabul etmek zor olsa da bu düşünce biçimi, 19. Yüzyıl dünyasına aittir.

Dünya değişiyor. Bugünün ve yakın geleceğin gereksinimleri farklılaşıyor. Yeni bir eğitim modeline duyulan ihtiyaç her geçen gün daha fazla artıyor… Dünyanın değişen koşulları öğrencilerin esnek, gerektiğinde inisiyatifi ele alabilen, yeni ve işe yarar ürünler ortaya koyabilen bireyler olmalarını gerektiriyor. Oysa biz, eğitimde “öğretmeni”, “yöneticiyi” ve “kitabı” merkez almakta ısrar ediyoruz ve bunlar ne derse onu yapıyoruz. Bu nedenle de gerçek eğitim sorunlarını, eğitimde yapılması gereken dönüşümü bir türlü göremiyoruz.

Öğrenciyi merkeze alan, beceriye dayalı bir eğitimi kurabilmeliyiz. Yeni nesil öğrenmede ortaya çıkan becerileri şu üç başlık altında özetleyebiliriz:

Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

Yaratıcılık ve Yenilikçilik

İşbirliği Yapma

İletişim Kurma

Okuryazarlık Becerileri

Bilgi Okuryazarlığı

Medya Okuryazarlığı

Bilgi Teknolojileri Okuryazarlığı

Toplumsal Yaşam Becerileri

Esneklik ve Uyumluluk

Girişimcilik ve Öz-Yönetim

Toplumsal ve Kültürlerarası Etkileşim

Liderlik ve Sorumluluk

Kıbrıs Türk Toplumu olarak 19. yüzyılın ortalarında insanlık, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçerken eğitim sistemindeki dönüşüm trenini yakalama koşullarına sahip değildik. Her şeye rağmen bugün, dünya eğitim sistemlerinde gerçekleşen dönüşümü yakalama fırsatımız var. Bunun için yapmamız gerekenler; dünyaya bakabilmek, zihnimizdeki statükolardan kurtulabilmek, veriye dayalı eğitim politikalarını işe koşmak ve yeni eğitim yaklaşımlarını sistemimize entegre edebilecek kararlığı gösterebilmektedir. Aksi durumda önümüzdeki on yılarda da eğitimi, eğitim olmaktan uzak eksikler üzerinden tartışmaya devam edeceğiz.

Yeni Nesil Öğrenme

Tarım Toplumundan Robot İşçilere

San Francisco'da bir markette sadece robotların işlettiği bir çiftliğin ürünleri satılmaya başlandı. Iron Ox firması tarafından işletilen çiftlik henüz tamamen otomatik değil - insanlar tohumları ekiyor, ancak sulamadan ürünleri hasatına ve sonrasındaki paketlemeye kadar her şey robotlar tarafından yapıyor.

Iron Ox gibi robotik iç mekan çiftlikler tipik dış mekan çiftliklerine göre % 90 daha az su kullanıyor. Bu konudaki yayınlara bakıldığında; 2050 yılına kadar 10 milyara ulaşması tahmin edilen dünya nüfusunu beslemenin zorluklarını gidermede bu tarz iç mekan çiftlikler ön plana çıkmaya başladığını söyleyebiliriz.

Bir Mesaj ve Bir Resim

Önerileri Dikkate Alın

Sorunu çözmek, bir amaca ulaşmak için size sunulan görüş ve düşünceleri dikkate alınız. Farklı görüşten olduğunuz, sizden daha çok kıymet verileceğini ya da ya da sırf sizin alternatifiniz olabileceğini düşündüğün için görüş ve önerilere kapalı olmak çoğu zaman başarısız olmanın nedenidir. Bu yüzden görüş, düşünce ve önerileri dikkate alın, önemlidir…