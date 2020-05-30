Eğitim Bakanlığı’ndan Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü

Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü hakkında bilgilendirme metni yayınladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını nedeniyle eğitime ara verilmesi hatırlatılarak, akademik yılın tamamlandığına karar verildiği belirtildi. Mezuniyet töreninin yapılmayacağı dile getirilirken, eğitim ve sınıf geçme ile ilgili sorular maddelerle açıklandı.

Açıklanan şartlar şu şekilde:

“Bilindiği üzere, 2019-2020 eğitim – öğretim yılına yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle 10 Mart 2020 tarihinden itibaren ara verilmişti. Bakanlar Kurulunun tedbirler çerçevesinde aldığı 30 Haziran 2020 tarihine kadar eğitim – öğretim faaliyetlerinin durdurulması kararı nedeniyle, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı içinde bulunduğumuz akademik yılın tamamlanmasına karar vermiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımız, ilgili sendikalar ve mecliste temsil edilen siyasi parti temsilcileri ile istişare ederek, pandemi dönemine yönelik olarak Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü’nde bir takım değişiklikler yapmış ve Bakanlar Kuruluna sunmuştur.

Bakanlar Kurulunun hazırlanan tüzüğü onaylamasının ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılının tamamlanması koşulları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.