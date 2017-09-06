Eğitim Bakanlığı ile KTEZO arasında protokol imzalandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin yeni yapılan binasında incelemelerde bulundu, ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası (KTEZO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Sanayi Sitesi’ndeki Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası’nda yer alan imza töreninde bakanlık ve oda yetkilileri de hazır bulundu.

Çıraklık eğitimlerinin geliştirilmesi amacıyla imzalanan protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber imza koydu.

Kanber: “Ülkedeki yerel iş gücünü artırmak için uğraş veriyoruz”

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, imza töreninde yaptığı konuşmada, yeni okulun son halini görmek ve protokolü imzalamak için kendilerini ziyaret eden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova’ya okul hakkında ayrıntılı bilgi verdiklerini kaydetti.

Kanber, KTEZO ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yaklaşık 7 yıldır birlikte çalıştığını ifade ederek, Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’yle, yerel iş gücünü desteklediklerini ve esnaf zanaatkarlarla topluma istihdam yaratarak iş gücü planlamasına destek olduğunu anlattı.

Yapılan çalışmalar ve nitelikli iş gücünün planlanması konusundaki çalışmaları anlatan Kanber, ülkedeki yerel iş gücünü artırmak için uğraş verdiklerini söyledi.

Kanber, protokol ve okulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Berova: “Bu işbirliği her geçen gün gelişiyor”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da, bakanlık olarak ülkede sivil toplum örgütleriyle eğitim alanında istişare içinde çalıştıklarına işaret ederek, KTEZO ile 7 yıl önce başlayan işbirliğinin her yıl büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Yapılan işbirliği çerçevesinde hem çıraklık eğitiminde, hem de yaşam boyu eğitim alanlarında birlikte çalışıldığını ifade eden Berova, bu işbirliğinin her geçen gün geliştiğini belirtti.

Mesleki teknik eğitimde nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve nitelikli işçilerin ülkeye kazandırılmasının ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu vurgulayan Berova, bu hedef doğrultusunda kendilerinin de bakanlık olarak çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Berova, nitelikli insan gücü yetiştirmede, çıraklık eğitiminin önemine işaret ederek, doğru elemanların, doğru alanlarda yetişmesi gerektiğini kaydetti.

Meslek standartlarının oluşturulması konusunda KTEZO ve diğer paydaş kurumlarla ayrı bir çalışma yapılmaya çalışıldığını vurgulayan Berova, çıraklık eğitiminde bakanlık tarafından belirlenen program ve program süresi kapsamında eğitim verileceğini söyledi.

Berova, yeni okul konusunda çok güzel işler çıkarıldığını ifade ederek, yeni okulun mesleki teknik öğretim adına çok önemli bir adım olacağını belirtti.

Mesleki teknik eğitimde emeği çok olan Taner Akcan’ı da rahmetle anan Berova, Akcan’ın adının da bu merkezle yaşatılacağını kaydetti.

Süresi biten protokolü de yeniden imzalayacaklarını ifade eden Berova, yeni protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

“Yeni okul saatleri konusunda düzenlemeler yapılabilir”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, gazetecilerin, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın dün yaptığı açıklamaların hatırlatması üzerine, her yıl akademik yıl takvimini oluştururken sendikalara bilgi verildiğini belirtti.

Ülkede bu yıl hem kamu, hem de özel sektörün çalışma saatlerinin belirlenmesi için bir takvim oluşturulmasının gündemde olduğunu ifade eden Berova, okul saatlerinin de bu takvime göre belirlendiğini söyledi.

Sendikaların geçen yıl saat değişikliği konusunda kendilerini eleştirdiğini anımsatan Bakan Berova, bu yılki akademik takvim içerisine bu olasılığı göz önünde bulundurarak, gerektiği halde çalışma takvimin yeniden düzenlenebileceği konusunda bir madde eklendiğini belirtti.

Bakan Berova, Eylül ayı içerisinde belirlenecek kamu ve özel sektörün yeni çalışma saatlerine uyacak şekilde, haftalık ders çalışma saati sabit kalmak koşuluyla, yeni okul saatleri konusunda düzenlemeler yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmalar ardından protokol imzalandı.