“Eğitim Bakanlığı gerekli önlemleri almıyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Dipkarpaz Ortaokulu’nda yaşanan bazı olayların öğretmenlerin ve okul idaresinin huzurunu, moralini ve motivasyonunu bozduğunu, eğitim-öğretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Bugüne kadar yaşanan tüm sıkıntıların Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na aktarıldığını ancak bakanlığın gerekli önlemleri almadığını, siyasi dengelerle hareket ederek bazı şeyleri görmezden geldiğini savunan Eylem, esas suçların ve suçluların bakanlığın tutumu nedeniyle ortaya çıkarılmadığını ileri sürdü. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ve Dipkarpaz Ortaokulu’nda meydana gelen son olayı aktaran KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, geçtiğimiz hafta bir kadın öğretmenin sınıftaki ders düzenini bozan iki öğrenciyi uyardığını ancak söz konusu öğrencilerin öğretmenin arkasından uygunsuz hareket yaptığını söyledi.

Sınıftaki diğer öğrencilerin konuyu öğretmene, öğretmeninse durumu okul müdürüne anlattığını aktaran Eylem, olayın basına da yansıdığını, ortada darp yokken bazı basın-yayın organlarının konuyu araştırmadan ve etik dışı şekilde ele aldığını ve “öğrencilere darp” olarak yansıttığını belirtti.

Karalama kampanyasına dönüştürülen bu durumda hem öğretmenin hem de okul müdürünün zan altında bırakıldığını söyleyen Selma Eylem, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı konuyu araştırmaya çağırdı.