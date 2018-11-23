EĞİTİM BAKANI’NDAN “ATATÜRK” AÇIKLAMASI

“Atatürk doğrultusunda adım attık diye, bütçe sıkıntısı yaşadık”

“Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda adımlar attığımız için bir takım sıkıntılar yaşadık. Bütçe olanaklarının kısıtlanması dolayısıyla ders yılına arzuladığımız şekilde başlayamadık”

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı ve Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in açıklamaları damgasını vurdu.

Özyiğit, “Kim ne derse desin, biz Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkarak, onu kendimize rehber edinerek bu toplumu bizden önceki öğretmenlerin başlattığı aydınlanma çağını devam ettirmekte kararlıyız” diyen Özyiğit, bu nedenle yeni bir devinimin eşiğinde olunduğunu söyledi.

Özyiğit, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda adımlar attıkları için bir takım sıkıntılar yaşadıklarını, bütçe olanaklarının kısıtlanması dolayısıyla ders yılına arzuladıkları şekilde başlayamadıklarını anlatarak, “Artık sıkıntılar aşıldı, şimdi kenetlenme, kol kola girme, birlikte domine etme zamanıdır” dedi.

Yıllarca sendikacılık yapmış ve bununla gurur duyan bir öğretmen olarak çağrıda bulunan Özyiğit, “Gelin artık kol kola girelim ve bundan sonra yani bir eğitim anlayışını, inandığımız ilke ve değerler doğrultusunda, Atatürk’ün yüz yıl önce gösterdiği yolda ilerleyerek doğru zeminde konuşalım ve artık beklenen adımları hep birlikte atalım” dedi.