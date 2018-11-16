Eğitim Bakanı Özyiğit: “Hazırlık ödeneği 24 Kasım’dan önce ödenecek”

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nden önce ödeneceğini duyurdu.

Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından ödeneği şöyle duyurdu:

“Bir süredir öncelik belirleyip takipçisi olduğumuz öğretmenlerimizin hazırlık ödeneğini konusunda hükümetimizce bir karara varılmıştır. Buna göre öğretmenlerimizin hazırlık ödeneklerinin tamamı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden önce ödenecektir”.