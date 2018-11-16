Eğitim Bakanı Özyiğit: “Hazırlık ödeneği 24 Kasım’dan önce ödenecek”
Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nden önce ödeneceğini duyurdu
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Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nden önce ödeneceğini duyurdu.
Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından ödeneği şöyle duyurdu:
“Bir süredir öncelik belirleyip takipçisi olduğumuz öğretmenlerimizin hazırlık ödeneğini konusunda hükümetimizce bir karara varılmıştır. Buna göre öğretmenlerimizin hazırlık ödeneklerinin tamamı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden önce ödenecektir”.
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