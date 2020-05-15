Sosyal medyada yayılan “Covid-19 hastasıyım fakat açıklanmıyor, benimle birlikte hastalar var” iddiası içeren paylaşımını yalanlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu duruma sert tepki gösterdi.

Küçücük bir ülkede vaka saklamasının imkânsız olduğunu ifade eden Pilli, kesinlikle kimsenin halkı paniğe sokmasına izin vermeyeceğini ve eğer aksi bir durum varsa kendisinin derhal görevinden istifa edeceğini söyledi.

Pilli, “Eğer vaka saklamışsak ben görevi bırakırım, tek bir vaka bile saklanmamıştır. Ama bu yorumlar, gerçek dışı söylemler haddini aşmıştır. Toplumu paniğe sokmaktadır.” dedi.

Bakan Pilli, bahse konu kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldığını ve bu durumun peşinde olacağını vurgulayarak, bu tarz halkı kaosa sürükleyecek, yalancı iddialarda bulunacak diğer kişilere de yasal işlem uygulanacağını aktardı.

Pilli, bu sabah sosyal medyada yayılan bir paylaşımda İlker Yaşaroğlu isimli kişinin Facebook paylaşımında “Ben Covid-19 hastasıyım, ben tedavi görürken başka hastalar da vardı, virüs ülkede bitmedi” paylaşımı üzerine yasal işlem başlattığını açıkladı. Pilli, bu olayın üzerine gideceğini belirtti.

Hastanın, akciğer enfeksiyonu nedeniyle göğüs hastalıkları bölümünde yatılı tedavi gördüğünden bahseden Pilli, hastanede yatan başka hastalıklardan şikâyetçi kişilerin de olduğunu ve bunun onların da Covid-19 olduğunu göstermediğini söyledi. Pilli, söz konusu paylaşımı yapan kişinin doktoruyla görüştüğünü ve kendisine yapılan PCR testinin negatif çıktığı bilgisine ulaştığını söyledi.