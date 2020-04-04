Eğer kalbine yenildi
Lefkoşa’da 2 Nisan tarihinde rahatsızlanarak Kolon British Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 69 yaşındaki Mustafa Eğer’in otopsi sonucu belli oldu.
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Lefkoşa’da 2 Nisan tarihinde rahatsızlanarak Kolon British Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 69 yaşındaki Mustafa Eğer’in otopsi sonucu belli oldu.
Eğer’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin ‘kalp yetmezliği’ olduğu tespit edildi. Polisin soruşturması sürüyor.
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