 “Egemen gücün planını bozan parti olduk”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, bazı adayların taytıllarına gazeteci yazmasının milletvekili seçimine katkısı/avantajı olduğunu düşünmediğini anlatarak, Kuzey Kıbrıs’ta bugün kadar ekmek parasını gazetecilikten kazanan hiçbir vekilin seçilmediğini bildirdi.

Davulcu, Genç TV’de Ali Kişmir’in canlı yayımlanan programına katılarak, seçim ve son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Mehmet Davulcu, milletvekilliği seçimine yönelik başvurular yapıldıktan sonra gerçekleşen programda, TKP Yeni Güçler’in kilit parti olacağı iddiasını yineledi.

“TKP Yeni Güçler görünmez sayılıyor”

TKP Yeni Güçler’in sermaye medyadan izlenmesi ve tam algılanmasının mümkün olmadığını, çünkü özellikle “TKP Yeni Güçleri görmezden gelin” denildiğini anlatan Mehmet Davulcu, “Ama bunlar önemli değildir. Bunlara hiç şaşmıyorum. Çünkü TKP Yeni Güçler egemen gücün kurduğu dengeleri bozan parti oldu” ifadesini kullandı.

“Siyasi anlamda bu ülkenin yarınlarıyla ilgili, bu seçimden sonra oluşturulması planlanan her ne idiyseydi o egemen güçlerin kafasında, onu bozan TKP Yeni Güçler oldu” diye konuşmasını sürdüren Davulcu, egemen güçlerin sistemin yıpranan UBP, CTP ve DP’nin yerine HP’nin getirilmesinin kurguladığını kaydetti.

“Sistemin yıpranan üç partisi yerine HP hazırlandı”

Mehmet Davulcu, UBP, CTP ve DP’den oluşan üç partinin son 20 yılda sistemi döndüren partiler olduğuna işaret ederek, egemen güçlerin bu süre içinde bu partilere hep istediği müziği çaldırdığını ileri sürdü.

Davulcu, sunucunun egemen güçler derken Ankara’nın mı kastedildiği yönündeki soruyu, onlar ve onların buradaki işbirlikçileri olarak yanıtladı.

“TKP Yeni Güçler bu hazırlığı bozdu”

Üç piyon atın yorulması üzerine egemenlerin HP ile yedekleme yapmayı kurguladığını, buna göre üç partiden bıkanların bu partiye gitmesinin öngörüldüğünü ifade eden Mehmet Davulcu, TKP Yeni Güçler’in siyasi yaşama girmesiyle egemenler tarafından oluşturmak istenen dengelerin alt üst olduğunu vurguladı.

Davulcu, TKP Yeni Güçler’in ortaya çıkmasıyla beklenenin olmadığını, “balonun patladığını”, yedekteki atın, yıpranmış diğer atların benzeri olduğunun da ortaya çıktığını, netleştiğini anlatarak, “Bir ay sonra bu tespitlerimizin netleştiğini yine birlikte konuşuruz” dedi.

“TKP Yeni Güçler’siz hükümet hesabı yapılamayacak”

TKP Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, bugün itibarıyla “TKP’siz hiç kimsenin hükümet hesabı yapamaz hale geldiğini” belirterek sürdürdüğü konuşmasına, “Şimdi başka hesaplar yapmak zorundadırlar. Evet, TKP Yeni Güçler vardır ve bundan sonra bu toplumla ilgili kararlar verilirken TKP’nin sözüne de kulak verilmek zorundadır. Oyunu TKP Yeni Güçler bozdu. O nedenle TKP Yeni Güçler’le ilgili bir karartma, görmezden gelme yapılmaya çalışılıyor” diye devam etti.

Davulcu, yapay anketlerin de bu nedenle yapıldığını ifade ederek, böyle bir anlayışla TKP’nin boğulmak istendiğini ancak bunun mümkün olmadığını, 35 gün sonra olamayacağının herkes tarafından görüleceğini söyledi.

“Vergi muafiyeti 5 yılla sınırlandırılacak”

Mehmet Davulcu, Kıbrıs Türk toplumunun egemenlerin talimatlarıyla yönetildiğini, çünkü para alma ilişkisine girildiğini bu nedenle talimat alınmasının doğal olduğuna işaret ederek, TKP Yeni Güçler’le bunun olmayacağını çünkü para alınmayacağını kaydetti.

Para alınmazsa memurun nasıl ödeneceği sorusunu yanıtlayan Davulcu, “Söylüyoruz, bu ülkede yıllardır büyük paralar kazanan, Maldiv adaları kuracak gelire sahip olan kesimler var. Bu ülkede akıllara zarar servet kazandılar. Ama sınırsız vergi muafiyetleri de var. Nereye kadar vergi muafiyeti, sonsuza kadar mı? Hayır.

Biz açık ve net söylüyoruz. Bizim iktidarımızda bunlara sağlanan vergi muafiyetleri 5 yılı aşmayacak. Beş yılın tamamlanmasıyla birlikte, hem kurumlar vergisi hem de gelir vergisi kapsamına alınacaklar.

Sadece bu kalem bile bize, bu topluma Türkiye’den isteme ihtiyacı duyduğu katkıdan daha fazla para getirecek. Bu kadar açık ve net.”

“Toplumda gerekli ekonomik güç var”

TKP Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Davulcu, bu toplumun gelir ve giderlerini karşılayacak, maaş ve sosyal transferlerini, yatırımlarını yapacak ekonomik güce sahip olduğunu vurguladı.

Davulcu, ülkede yaşanan temel sorunun akıllara ziyan verecek kadar çok kazanların vergi vermemesi nedeniyle kamu maliyesinin yani dolayısıyla devletin güçsüzlüğü olduğunu bir öğretmen gibi örnekler vererek anlatarak, “Bu nedenle devlet, bir patrondan borç alır hale geldi” dedi.

“Bir tek patrondan koskoca devlet borç almak zorunda kaldı. Bu nasıl olur? Devletten daha güçlü patronlar oluştu. Daha sonra mahsuplaşmada ise devletin ciğerleri sökülür. Daha da bir gırtlağına sarılır, o fakir ve orta kesimlerden toplanan vergiler daha da hızlı bir şekilde hortumlanır hale gelir” diyen Davulcu, tüm bunların sosyal adaletin dağılması yok olması anlamına geldiğine işaret etti.

Davulcu, yapılması gerekenin basit olduğunu, kazananın vergi ödeyeceğini, devletin vergi gelirlerinin bu anlayışla yükseleceğine işaret ederek, vergi için “adaletli vergi olacak” değerlendirmesi yaptı.

TKP Yeni Güçler’in üzerine gelinmesi, görünmez sayılmasının nedeninin sistemin bu anlamda vergilerle sarsacağı için olduğunu anlatan Mehmet Davulcu, TKP Yeni Güçler dışında hiçbir partinin büyük otellerden, üniversitelerden vergi alınacağını söylemediğini, bundan sonra da söyleyemeyeceğini kaydetti.