Ege'de bot alabora oldu: 3'ü bebek 6 Türk vatandaşı can verdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden hareketle yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı Türk vatandaşı 16 kişinin bulunduğu şişme bot alabora oldu.

Faciada 3’ü bebek 6 kişi Ege Denizi'nde can verirken bir kişinin halen kayıp olduğu, 9 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İzmir'in Dikili ilçesinden gelen helikopterin havadan yardımıyla arama çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaların ardından kimlikleri henüz belirlenemeyen 3'ü bebek 6 kişinin cesetleri denizden çıkarıldı, kaybolan kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kurtarılan 9 kişi ise Ayvalık Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bottaki 16 kişiden 2'sinin organizatör olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışanların Gülen grubu mensubu oldukları ifade edildi.

Bu arada Türk Sahil Güvenlik Birimi verilerine göre, ocak ayı ile temmuz ayları arasında Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen 54 kişi hayatını kaybetti.